Covid-19: Avrupa İlaç Ajansı Moderna aşısının 12-17 yaşta kullanımına onay verdi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

14 dakika önce

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli Moderna firması tarafından Covid'e karşı geliştirilen Spikevax aşısının, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 12-17 yaş arasındaki çocuklar için de kullanılmasını onayladı.

Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'ten sonra, AB'de çocuklara uygulanmasına izin verilen ikinci aşı oldu.

Merkezi Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı'na göre, Spikevax aşısının, 12 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda kullanımı, büyüklerle aynı olacak.

Aşı, 18 yaş ve üzerindeki kişilerde olduğu gibi, çocuklarda da 4 hafta arayla üst kol kaslarına iki enjeksiyon olarak uygulanacak.

EMA, Moderna aşısının, 12 ila 17 yaşları arasındaki 3 bin 732 çocuk üzerinde test edildiği bir araştırma sonunda, onay kararı aldı.

EMA Pediatri Komitesi (PDCO) tarafından kabul edilen araştırmaya göre, Moderna aşısı uygulanan çocuklar, koronavirüse karşı 18 - 25 yaş arasındaki genç yetişkinlerle aynı direnci geliştirdi.

Moderna aşısı yapılan 2 bin 163 çocuktan hiçbiri Covid'e yakalanmadı. Sahte aşı (Plesabo) uygulanan bin 73 çocuktan 4'ünde enfeksiyon görüldü.

Yetişkinlerle aynı yan etkiler

Aşı uygulanan çocuklardaki yan etkiler de, 18 yaş ve üzerindeki kişilerle benzer şekilde gelişti. Aşının yan etkileri, iğne vurulan yerde ağrı ve şişkinlik, yorgunluk, baş, kas ve eklem ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateşi olarak belirlendi.

Bu etkilerin genellikle hafif veya orta düzeyde orataya çıktığı ve aşıdan sonraki birkaç gün sonra düzeldiği belirtiliyor.

Çalışmanın sınırlı oranda olması, kalp kası iltihabı (miyokardit) riski gibi yaygın olmayan yan etkilerin 12 -17 yaş arası çocuklarda değerlendirilemeyeceği anlamına geliyordu.

Ancak EMA, Moderna aşısı ile aşılamanın yararının, ciddi Covid riskini artıran koşullara sahip olanlarda risklerden daha ağır bastığına karar verdi.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna, AB genelinde 18 yaşın üzerindeki kişilere uzun süreden beri zaten uygulanıyor. Ajans, aşının çocuklarda ile büyükler üzerindeki güvenliği ve etkinliğini izlemeye devam edecek.

Spikevax aşısı da, Pfizer - BioNTech aşısı gibi, vücudu Covid'e karşı savunmaya hazırlayarak çalışıyor. Aşı, diken proteini üretmek için talimatlara sahip olan haberci RNA (mRNA) adı verilen bir molekül içeriyor.

Bu, virüsün vücut hücrelerine girmek için ihtiyaç duyduğu koronavirüsün yüzeyinde bulunan bir protein. Bir kişiye aşı uygulandığında, bazı hücreler mRNA talimatlarını algılayarak, geçici olarak sivri protein üretiyor.

Kişinin bağışıklık sistemi daha sonra bu proteini yabancı olarak tanımlayarak antikorlar üretiyor ve ona saldırmak için T hücrelerini (beyaz kan hücreleri) harakete geçiriyor.

Eğer aşı yapılan kişi koronavirüs ile temas ederse, bağışıklık sistemi onu tanıyarak, ve vücudu ona karşı savunmaya hazırlıyor.

Aşıdaki mRNA vücutta kalmıyor, aşılamadan kısa bir süre sonra parçalanarak, dışarı atılıyor.

EMA, Mayıs ayında Pfizer- BioNTech tarafından geliştirilen Covid aşısınn Avrupa'da 12-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına onay vermişti. Hollanda'da, 12-16 yaş aralığındaki çocuklara ebeveynlerin onayı doğrultusunda Pfizer - BioNTEch aşısı uygulanıyor. 17 yaşındakiler ise, kendileri karar veriyor. Çocuklara aşı uygulaması zorunlu değil.

Son dönemde delta varyantının giderek yayılması üzerine, diğer bazı AB ülkelerinin de, çocukların aşılanmasına sıcak bakmaya başladığı belirtiliyor.

AB Komisyonu'nun onayının ardından, üye ülkelerin hükümetleri Moderna aşısının da çocuklara uygulanmasına izin verebilecek.

Aşı adaletsizliği eleştirisi

Dünyanın geri kalmış ülkelerinde milyonlarca yetişkin henüz Covid aşısına ulaşamamışken, Avrupa'da çocukların da aşılanmaya başlanması eleştirilere neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin büyük ölçüde aşılandığı zengin ülkeleri, dünyanın geri kalanındaki yoksul ülkelere aşı desteğinde bulunmaya çağırıyor.

Ancak AB ve üye devletler, oldukça bulaşıcı olan koronavirüs delta varyantının Avrupa'da hızla yayılması ve bazı bölgelerde vakaların son hünlerde keskin bir şekilde artması nedeniyle çocukları da aşılamanın önemli olduğunu savunuyorlar.

Avrupa'da çocukların aşılanmasını savunan kesimlere göre, sürü bağışıklığı hedefine ulaşabilmek için,çocukların da aşılanan kesimlere dahil edilmesi gerekiyor.