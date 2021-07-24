Afgan aileler: "Çocuklarımız eğitim alsın diye Türkiye'ye kaçtık"

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BBC Türkçe, Van'ın İpekyolu ilçesinde, şehir merkezine uzak olmayan bir noktada, düzensiz göçmen olarak Afganistan'dan gelen iki çocuklu aileyle karşılaştı.

Aile üyeleri, ülkelerinden ayrılmalarının en büyük nedeninin yaşadıkları Kunduz ve Feryab kentlerindeki savaş olduğunu, çocuklarına iyi, güvenli ve eğitim alabilecekleri bir gelecek kurmak istediklerini söylüyor.