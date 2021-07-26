İran'da protestolar: Su sıkıntısı protestoları Tahran'a ulaştı
İran'ın Huzistan eyaletinde, su sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar yayılıyor. BBC Farsça Servisi'nin aktardığına göre, eylemler ülkenin başkentine de ulaştı. Tahran'da "Diktatöre ölüm" sloganları atıldığı bildiriliyor.
Huzistan'daki protestolar yaklaşık 10 gün önce başladı.
Yakın bir zaman öncesine karar su havzalarının bulunduğu bölgedeki kaynaklar, barajlarla başka bölgelere aktarıldı.
50 dereceye ulaşan sıcaklıkların kaydedildiği bölgede başlayan su sıkıntısı, protestolara yol açtı.
Güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullandığı eylemlerde hayatını kaybedenler olduğu bildiriliyor.
Su sıkıntısı ile başlayan protesto dalgası, hükümet karşıtı bir atmosfere dönüştü.
Huzistan eyaletindeki kentlerde ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı sloganlar atılıyor.
Diktatöre ölüm" gibi sloganlar bugün Tahran'daki protestolarda da duyuldu.
İran devlet medyası, Tahran'daki protestoların, enerji kesintisi nedeniyle, alışveriş merkezindeki işletme sahipleri tarafından yapıldığını duyurdu.