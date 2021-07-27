İnsan Hakları İzleme örgütü: İsrail ve Filistinli örgütler Mayıs'taki çatışmalarda savaş suçu işlemiş gibi görünüyor

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İnsan Hakları İzleme Örgütü, 16 Mayıs'ta Gazze'ye yapılan da dahil üç ayrı saldırıyı incelediğini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen Mayıs ayında İsrail güçlerinin ve Filistinli örgütlerin düzenledikleri saldırılarda savaş suçları işlemiş gibi göründüklerini söyledi.

Örgütün yaptığı araştırmada, İsrail güçlerinin düzenlediği ve 62 sivilin ölümüyle sonuçlanan üç saldırıda yakında bir askeri hedef olduğuna dair kanıt bulunamadığı kaydedildi.

İsrail Ordusu, Gazze'de sadeece askeri hedefleri vurduğunu savunuyor.

Örgütün raporunda ayrıca, Filistinli örgütlerin İsrail'e fırlattığı 4300 roketin de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar olduğu kaydedildi.

11 gün süren karşılıklı saldırılarda Gazze'de en az 260, İsrail'de ise 13 kişi hayatını kaybetmişti. BM, Gazze'de ölenlerin en az 129'unun sivil olduğunu söylerken, İsrail 200'ünün Filistinli örgüt üyeleri olduğunu savundu. Gazze'yi yöneten Hamas, 80 savaşçısının saldırılarda öldüğünü kabul etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün soruşturması, çok sayıda sivilin öldüğü üç İsrail saldırısına odaklandı:

Be yt Hanun , 10 May ıs : Raporda, bir İsrail güdümlü füzesinin dört evi vurduğu ve sekiz sivilin öldüğü belirtiliyor. İsrail Ordusu ise patlamaya bir Filistin roketinin neden olduğunu iddia ediyor.

Raporda, bir İsrail güdümlü füzesinin dört evi vurduğu ve sekiz sivilin öldüğü belirtiliyor. İsrail Ordusu ise patlamaya bir Filistin roketinin neden olduğunu iddia ediyor. Şati Mülteci Kampı , 15 May ıs : Rapora göre bir güdümlü bomba üç katlı binayı yıktı ve 10 sivil öldü. İsrail Ordusu, saldırı sırasında üst düzey bir Hamas yetkilisinin bulunduğunu savundu. Görgü tanıkları ise herhangi bir Hamas üyesinin varlığından haberleri olmadığını söyledi.

Rapora göre bir güdümlü bomba üç katlı binayı yıktı ve 10 sivil öldü. İsrail Ordusu, saldırı sırasında üst düzey bir Hamas yetkilisinin bulunduğunu savundu. Görgü tanıkları ise herhangi bir Hamas üyesinin varlığından haberleri olmadığını söyledi. Gazze Kenti, 16 Mayıs: Raporda bir dizi hava saldırısında el Wahda Cadesinde bulunan üç çok katlı binayı yıktığı ve 44 sivilin öldüğü belirtiliyor. İsrail Ordusu, saldırıda Filistinli örgütlerin kullandığı tünellerin hedef alındığını, binaların çökmesinin hedeflenmediğini savundu.

Raporda her üç yerde de "yakınlarda bir askeri hedefin olmadığı" ve "belirli bir askeri hedefe yönelmeyen saldırıların yasadışı olduğu" kaydediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca sivillere zararın en aza indirilmesi için, önceden etkili uyarı da dahil tüm önlemlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

Raporda açıklamasına yer verilen bir İsrail Ordu Sözcüsü ise "sadece askeri hedeflere saldırı düzenlediklerini ve müdahil olmayan bireylere yönelik zararın azaltılması için çaba harcandığını" iddia ediyor.