Brezilya'da neden bu kadar çok sayıda hamile kadın Covid'e yakalanıp hayatını kaybediyor?

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Brezilya'da neden bu kadar çok sayıda hamile kadın Covid'e yakalanıp hayatını kaybediyor?

22 dakika önce

Brezilya'da Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonun üzerinde. Ülkede yaşayan hamile kadınlar arasında Covid ölüm oranları ise oldukça yüksek.

Sadece bu yıl hastaneye kaldırılan Covid'li hamile kadınların yüzde 39'u hayatını kaybetti.

Uzmanlar, sağlık hizmetlerine erişimin bu denli zor olmasının hamile kadınların hayatını tehlikeye attığını belirtiyor ve birçok hastanın solunum cihazı dahi bulamadan öldüğünü söylüyor.