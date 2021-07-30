30 Temmuz Dünya Dostluk Günü: Arkadaşlık kurmanın bilimsel açıklaması nedir?

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30 Temmuz Dünya Dostluk Günü: Arkadaşlık kurmanın bilimsel açıklaması nedir?

52 dakika önce

Her yıl 30 Temmuz, Dünya Dostluk Günü olarak kutlanıyor.

Bilimsel araştırmalar, dostlara duyduğumuz ihtiyacın güzel vakit geçirmenin ötesine geçtiğini gösteriyor. İnsanoğlunun geçirdiği evrim bizleri 'dost canlısı' yaptı.

Bilimsel gelişmeler hakkında çalışmalar yapan gazeteci Lydia Denworth, biyologların, nörologların ve primatologların dostluk hakkında ne gibi bilimsel verilere ulaştığını ve dostluk kurmanın bilimsel açıklamasının ne olduğunu BBC'ye anlattı.

Dostluk Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Dostluk Günü, 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildi. Fikir ilk olarak 20 Temmuz 1958'de Dr. Artemio Bracho tarafından bir arkadaşı ile Puerto Pinasco'da akşam yemeği sırasında önerildi.

Bazı ülkelerde, Dostluk Günü Ağustos'un ilk Pazar günü kutlanıyor.

Barış Kültürü konusunda Eylem Programı ve Deklarasyonu da 1999 yılında kabul edildi ve ülkelerde, kurumlarda ve bireylerde barış kültürünün hakim olabilmesi için 8 başlık belirlendi: