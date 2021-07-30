30 Temmuz Dünya Dostluk Günü: Arkadaşlık kurmanın bilimsel açıklaması nedir?
Her yıl 30 Temmuz, Dünya Dostluk Günü olarak kutlanıyor.
Bilimsel araştırmalar, dostlara duyduğumuz ihtiyacın güzel vakit geçirmenin ötesine geçtiğini gösteriyor. İnsanoğlunun geçirdiği evrim bizleri 'dost canlısı' yaptı.
Bilimsel gelişmeler hakkında çalışmalar yapan gazeteci Lydia Denworth, biyologların, nörologların ve primatologların dostluk hakkında ne gibi bilimsel verilere ulaştığını ve dostluk kurmanın bilimsel açıklamasının ne olduğunu BBC'ye anlattı.
Dostluk Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Dostluk Günü, 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildi. Fikir ilk olarak 20 Temmuz 1958'de Dr. Artemio Bracho tarafından bir arkadaşı ile Puerto Pinasco'da akşam yemeği sırasında önerildi.
Bazı ülkelerde, Dostluk Günü Ağustos'un ilk Pazar günü kutlanıyor.
Barış Kültürü konusunda Eylem Programı ve Deklarasyonu da 1999 yılında kabul edildi ve ülkelerde, kurumlarda ve bireylerde barış kültürünün hakim olabilmesi için 8 başlık belirlendi:
- Eğitim yoluyla barış kültürü oluşturmak
- Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi artırmak
- İnsan Haklarına saygıyı yükseltmek
- Kadın ve erkek eşitliğini gerçekleştirmek
- Demokratik katılımı artırmak
- Anlayış, tolerans ve dayanışmayı güçlendirmek
- Katılımcı iletişimi ve bilginin serbestçe dolaşımını desteklemek
- Uluslararası barış ve güvenliği desteklemek
Arkadaşlarınız sağlığınıza zararlı mı?
Warwick Üniversitesi'nden Prof. Oyinlola Oyebode'ye göre sağlığımızı ilgilendiren çoğu karar bilinçli olarak alınmıyor, arkadaşlardan, iş arkadaşlarından ve aile üyelerinden kopyalanan çok sayıda davranış var.