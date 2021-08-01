2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli takımı eleştiren Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istendi

25 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Krystsina Tsimanouskaya Pazar günü Haneda Havalimanı'na götürüldü.

Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya, sosyal medya hesaplarında milli takımını şikayet etmesinin ardından ülkesine götürülmek üzere Tokyo'da havaalanına getirildiğini söyledi.

Pazartesi günü kadınlar 200 metrede yarışacak olan Tsimanouskaya, yarış öncesinde Instagram hesabında kısa sürede başka bir yarışa gireceğine yönelik bir şikayet videosu paylaştı.

Videonun ardından kendisine eşyalarını toplamasını söylendiğini belirten Tsimanouskaya, sonrasında da havaalanına götürüldüğünü aktardı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) olaya müdahil olmaya çağıran Belaruslu sporcu, siyasi görüşleri nedeniyle hapse atılan veya uzaklaştırılan sporcuları destekleyen Belarus Spor Dayanışma Vakfı'nın (BSSF) Telegram kanalında yayımlanan bir videoda, "Beni iznim olmadan ülke dışına çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

IOC ise Belaruslu atlet hakkında basında çıkan haberleri gördüğünü ve Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden açıklama istediğini söyledi.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan'ın aktardığına göre Tsimanouskaya uçağı binmeyi reddetti ve şu anda havaalanında polisle birlikte.

Tsimanouskaya, Belarus için Avrupa Radyosu (ERB) kanalına verdiği demeçte ülkesine dönmekten korktuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Aleksander Lukashenko'nun rakiplerinden Svetlana Tikhanovskaya ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Tsimanouskaya'ya destek verdi.

Tikhanovskaya, "Tsymanouskaya, milli takım yönetimini eleştirmesi üzerine rejim tarafından Tokyo'daki Olimpiyatları terk etmeye ve Belarus'a uçmaya zorlandı. Minsk'e geri dönmekten korkuyor. Hiçbir sporcu bu şekilde zorlanmamalıdır" diye yazdı.

'Takım ruhundan yoksun'

Belaruslu sporcu internette yayımladığı ilk videoda, bazı takım arkadaşlarının bu Perşembe günü koşulan 400 metre bayrak yarışına uygun olmadığının tespit edilmesinin ardından yetkililer tarafından kısa bir süre kala koşuya sokulmak istediğini iddia etmişti.

Devlet medyası videosu sonrasında Tsimanouskaya'yı eleştirdi. ONT televizyon kanalı ise sporcunun "takım ruhundan" yoksun olduğunu söyledi.

Koçlarının Pazar günü odasına geldiğini, eşyalarını toplayarak Belarus'a uçmasını söylediğini söyleyen sporcu, kendisi için Türk Hava Yolları'nın Tokyo'nun Haneda Havaalanından İstanbul'a uçan 199 sefer sayılı uçuşuna yer ayırıldığını aktardı.

Belaruslu sporcu, Reuters'a yaptığı açıklamada Instagram'da antrenörlerin ihmallerine dair yaptığı paylaşım sebebiyle takımdan çıkarıldığını öne sürdü.

Ancak Belarus Olimpiyat Komitesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sporcunun "duygusal ve psikolojik durumu" nedeniyle takımdan çıkarıldığını ve de ne 200 metre yarışında ne de 400 metre bayrak yarışında yarışmayacağını söyledi.