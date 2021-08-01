Yunanistan: "Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli"

Stelyo Berberakis

Atina

25 dakika önce

Kaynak, Reuters

Türkiye'deki yangın felaketini yakından izleyen ülkelerin arasında bulunan Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduklarını, ancak buna olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Başka bir yardım talebi gelirse de göndermeye hazır olduklarını belirten Yunanistan, Türkiye'den teşekkür dışında olumlu bir yanıt gelmediğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz'da "Türk dostum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradım, kendi seçim bölgesi olan Antalya'da çıkan yangınlardan dolayı duyduğum samimi üzüntülerimi dile getirdim ve kendisine Yunanistan'ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki yangınlarla ilgili haberler Yunan basınında hemen her gün takip ediliyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde havadan söndürme araçlarının yetersiz kalması üzerine Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden yardım talebinde bulunduğu, ancak Yunanistan'dan gelen teklifleri yanıtsız bıraktığına dikkat çekildi.

Erdoğan'ın çay dağıtan görüntüleri garipsendi

Yunan basınında çıkan haberlerde ayrıca yangınların "Yunan ajanları tarafından çıkarılmış olabileceği" yolunda bazı iddiaların dile getirildiği, ancak bunların "düşmanca yapılan kasıtlı iftiralar" olduğu kaleme alındı.

Yangınların "PKK'ın sabotajı olabileceği" yolunda Türkiye'de yapılan kimi açıklamalara da haberlerde değinildi.

Yunan radyo ve televizyon kanallarında geniş yer verilen haberlerde yangını söndürmeye çalışan insanların gösterdikleri üstün çabalarına vurgu yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgelerinde çay dağıtan görüntüleri yorumcular tarafından garipsendi.