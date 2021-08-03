Orman yangınları: RTÜK, 'TV yöneticilerini tehdit ettiği' iddiaları için ne diyor?

32 dakika önce

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'i, orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak televizyon yöneticilerini tehdit etmekle suçladı. Taşçı'ya göre Şahin, televizyon yöneticilerine, "Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm" mesajı gönderdi. RTÜK'ten yapılan açıklamada ise Kurul'un yayıncılardan hassas davranılmasını isteme ve ikazda bulunma görevi olduğu belirtildi.

RTÜK bugün Türkiye'deki yayıncı kuruluşların yöneticilerine "kişiye özel" bir mesaj gönderdi.

Mesaj metninde, son bir haftadır Türkiye'nin çeşitli kentlerinde çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlarla ilgili yayınlara ilişkin uyarı yapıldı.

Mesajda, yayıncı kuruluşların yangınlarla ilgili haberleri, "kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde" aktardığı belirtildi. Ayrıca sahadan canlı yayınların, "halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde" yapıldığı savunuldu.

Ayrıca RTÜK'ün, cezai yaptırımlara dayanak oluşturması amacıyla bugün itibarıyla "raporlama çalışmasına" başladığı açıklandı.

Kaynak, RTÜK

RTÜK üyesi Taşçı: O kameralar halkın gözü, kulağı olmak zorundadır

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi.

Taşçı, "Kameraları alevlerden başka yöne çevirmek yangınların söndüğü anlamına maalesef gelmiyor, gelmeyecek. O kameralar halkın gözü, kulağı olmak zorundadır" dedi.

RTÜK'ün mesajı, kısa sürede sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi.

TGS: RTÜK, editoryal bağımsızlığa açıkça müdahale etti

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da Kurul'a tepki gösterdi.

TGS'den yapılan açıklamada, "Yayın ilkelerini hiçe sayan medya kuruluşlarına 'en ağır cezaların' verileceğini duyuran RTÜK, editoryal bağımsızlığa açıkça müdahale etti" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Görev tanımının dışına çıkarak RTÜK'ü bir sansür mekanizması gibi çalıştıran RTÜK Başkanı, TV kanallarını tehdit ederek suç işlemektedir. Habercilik engellenirse dezenformasyon artar ve asıl o zaman provakasyon için uygun ortam oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye faydası yoktur."

Kaynak, DHA

RTÜK: Mesajımız sansür değil, kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır

RTÜK ise tartışmaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "RTÜK'ün yayıncı kuruluşlarla teması doğaldır ve bu ilişkiler görevleri arasındadır" denildi.

Açıklamada ayrıca RTÜK'ün 20 maddeden oluşan "Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri" doğrultusunda yayıncılardan hassas davranılmasını isteme ve ikazda bulunma görevi olduğu, gerekli hallerde uyarıların doğrudan muhatap Genel Yayın Yönetmenine iletildiği belirtildi:

"Bugün ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine "kişiye özel" olarak gönderilmiştir. Mesaj, diyalog çabamızın bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili Kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır."