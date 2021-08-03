Manavgat: Yangında kül olan köyler

25 dakika önce

Bazı köylüler evlerinden geriye kalan hurdaları temizliyor, diğerleri gelen yardımlar arasından kendilerine uygun birkaç malzeme alıyor.

Bilim insanları, son dönemlerde iklim değişikliğinin etkileriyle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin arttığına dikkat çekiyor.