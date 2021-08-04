Tokyo 2020: Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi

59 dakika önce

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Türkiye, Tokyo'da süren Olimpiyat Oyunları'nda iki madalyayı da garantiledi.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kaldı.

İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

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Bugünkü yarı final maçlarında 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Tayvanlı, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de Hint rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Finalde Buse Naz Çakıroğlu Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla, Busenaz Sürmeneli ise Çinli Gu Hong'la karşılaşacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Busenaz Sürmeneli

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 1 altın ve 5 bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.