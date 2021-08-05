Covid: İtalya'da aşı sürecini aksatan siber saldırı soruşturmasına FBI ve Europol de katıldı

Övgü Pınar

Roma

5 Ağustos 2021, 11:39 +03

Kaynak, Getty Images

İtalya'da başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinin bilgisayar sistemine düzenlenen siber saldırıyla ilgili soruşturmaya ABD ve Avrupa Birliği'nin güvenlik birimleri FBI ve Europol da katıldı.

Geçen hafta sonundan bu yana çözülemeyen siber saldırı nedeniyle bölgede Covid aşıları da dahil sağlık sisteminin yönetiminde aksaklıklar yaşanıyor. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Lazio bölgesinde yaşayanlar günlerdir Covid aşısı randevuları, testleri ve muayene işlemlerine internet üzerinden ulaşamıyor.

Lazio bölge yönetimi dün yaptığı açıklamada, aşı randevularının 72 saat içinde yeni bir platform üzerinden yeniden başlayacağını duyurdu.

Lazio bölgesi başkent Roma'yı da kapsadığı için çok sayıda kritik roldeki ismin özel verilerinin internet korsanlarının eline geçmesinden endişe ediliyor.

İtalya'da açılan soruşturmaya terörle mücadele savcılığı da dahil olurken, FBI ve Europol de soruşturmaya destek veriyor.

'NATO'nun 5. maddesi uygulanabilir'

İtalya Parlamentosu Cumhuriyetin Güvenliği Komisyonu siber saldırıyı gündemine aldı. Parlamento Komisyonu Başkanı Adolfo Urso, saldırının yabancı bir ülkeden kaynaklandığı şüphesinin teyit edilmesi halinde NATO'nun da devreye girebileceğini söyledi.

Urso, "Bunu yapan bir suç örgütüyse meseleyi polis ele alır. Ama bir devletin parmağı varsa Savunma Bakanlığı devreye girer. Ayrıca NATO da siber ortamı (hava, kara, deniz ve uzaydan sonra) 5. savaş alanı olarak tanımlıyor. Yani Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi (bir NATO üyesine saldırının, tüm üye ülkelere yapılmış sayılması) uygulanabilir" dedi.

Evden çalışma siber saldırı riskini artırdı

İtalyan basınına göre siber saldırı, korsanların Lazio bölgesinde görevli bir çalışanın çocuğunun kullandığı bilgisayarla sisteme sızmasıyla gerçekleşti. Bu haberi değerlendiren uzmanlar, pandemi nedeniyle dijitalizasyon ve evden çalışmanın yaygınlaşmasının siber saldırılara karşı güvenlik açığını artırdığını belirtti.

Parlamento Cumhuriyetin Güvenliği Komisyonu Başkanı Urso da, "Pandemi nedeniyle dijital sistemlere geçişin hızlanması siber sistemlerin savunmasızlığını önemli ölçüde artırdı" dedi.

İtalyan basınına göre halen üzerinde durulan ihtimallerin başında siber saldırının arkasında bir yabancı devletin bulunduğu şüphesi geliyor. Ancak saldırının, Covid belgelerini (yeşil pasaport) kopyalayarak kullanıcıların bilgilerini satmayı amaçlayan korsanlarca düzenlenmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

60 milyon nüfuslu ülkenin en kalabalık ikinci bölgesi olan ve başkenti de kapsaması nedeniyle özel önem taşıyan Lazio bölgesine siber saldırı, İtalyan hükümetinin Covid belgelerini zorunlu kılma kararının ardından yaşandı.

Ülkede 6 Ağustos'tan itibaren birçok mekan ve etkinliğe giriş için "yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikası sunmak gerekecek.

Kullanıcının en az bir doz aşı yaptırdığını, son altı ay içinde Covid 19'a yakalanıp iyileştiğini ya da son iki gün içinde yaptırdığı test sonucunun negatif olduğunu gösteren belgeler Covid sertifikası olarak kabul edilecek.