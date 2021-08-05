Messi Barcelona'dan ayrıldı

48 dakika önce

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Barcelona, Messi ile sözleşme imzalanmayacağını ve Arjantinli futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Barcelona Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Leo #Messi Barcelona FC ile devam etmeyecek" diye yazdı.

Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu.

34 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermişti.

Messi, iki hafta sonra daha düşük ücretle kulüple yeni bir anlaşmaya varmış, ancak bu, Barcelona'nın bu ücreti karşılamak üzere bazı oyuncuları satması koşuluna bağlanmıştı.

Ünlü futbolcu, 2026'ya kadar Katalan kulüp ile kalma konusunda anlaştı; ancak La Liga, Messi'nin ve yeni herhangi bir oyuncunun kaydı için kulübün ücret indirimine gitmesi gerektiğini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ve Lionel Messi anlaşmaya varmasına ve bugün yeni bir sözleşme imzalama niyetlerine rağmen, mali ve yapısal engeller (İspanyol La Liga düzenlemeleri) nedeniyle bu gerçekleşemiyor" denildi.

Açıklamada, "Bu durumun sonucu olarak Messi, Barcelona'da kalmayacak. Oyuncunun ve kulübün isteklerinin gerçekleşmeyecek olması her iki taraf için de büyük üzüntü yaratmıştır" ifadesi kullanıldı

Barcelona, katkıları nedeniyle Messi'ye teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.