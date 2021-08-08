Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kabus gibi bir yaz

Stelyo Berberakis

Atina

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını "kabus gibi bir yaz" diye tanımladı ve "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" dedi.

Yangınlara karşı sürdürülen mücadele için "Önce insanların hayatına öncülük veriyoruz; yangına yakın yerleşkeleri boşaltılmasına özen gösterdik, bu nedenle can kaybımız olmadı" diyen Miçotakis, "yangınzedelere gerekli yardımların yapılacağını, zarar gören evlerin inşa edileceğini" ve "yanan ormanlıkların tekrar ağaçlandırılacağını" açıkladı.

Bir çok AB üyesi ülke ve ve AB dışından yardım alan Yunanistan'da 6 günden sonra ilk kez, rüzgar şiddetinin de azalmasıyla söndürme çalışmaları hızlandırıldı.

Buna karşın, Atina yöresinde, Evia (Eğriboz) Adası'nın kuzeyinde, Mora Yarımadası'nın 3 ayrı bölgesindeki yangınlar rüzgarın şiddetine göre bazen azalıyor ya da tekrar alevleniyor.

Atina çevresine yüklenen itfaiye uçakları yangınların büyük bir bölümünü söndürmeyi başarıyor. Atina'nın gökyüzünü dumanlar kaplarken, kuzeyde yangın görmeyen yerleşim merkezlerine kül düşüyor, yer yer su ve elektrikler kesiliyor.

Afetlerden sorumlu içişleri bakanı Nikos Hardalias, günlük bilgilendirme canlı yayınında, Evia adasının kuzey ve güney bölgelerindeki yangının tüm şiddetiyle sürdüğünü açıkladı.

Bölgeye aktarılan toplam 17 uçak ve itfaiyenin yanısıra, itfaiye birimlerine ve silahlı kuvvetler birimlerine Ukrayna ve Romanya'dan gelen itfaiye birmleri destek veriyor..

Mora Yarımadası'ndaki yangınlar kontrol altına alınmasına rağmen yer yer çıkan alevlenmelere anında müdahale ediliyor.

Girit Adası'nda çıkan yeni bir yangın ise yerleşim merkezlerine ulaşmadı.

Hardalias, "zor bir akşam ve zor bir gece daha yaşanacağından" halkın verilen talimatlara harfiyen uyması çağrısında bulundu.

Kaynak, Getty Images

Mora Yarımadası'nın batısındaki Helia'da bulunan antik Olimpiya arkeoloji bölgesi tam koruma altına alınırken; yöredeki operasyonlar, 2 itfaiye uçağı, bir helikopter, 105 araç ve 350 itfaiyeci ile bugün de sürdürülüyor.

Kundaklama şüphelileri

Mora'nın Messinia bölgesindeki yangınlarda da bir duraklama kaydedildi. Buna rağmen 2 uçak, bir helikopter ,25 araç ve 100 itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor.

Mora Yarımadası'nın Mani bölgesindeki yangının tamamen söndürülmesi için 2 uçak; 25 araç ve 90 itfaiyeci calışıyor.

Ancak yetkililer, söndürülen yangın bölgelerinin "tekrar alevlenebileceği" uyarısında bulunuyor ve "rüzgarlar tamamen dinmeden teyakkuz durumlarının kaldırılmayacağını" açıklıyor.