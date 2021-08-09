Fenerbahçe, Paribu'yla 'Token' anlaşması sonrası KAP'a bildirimde bulundu: En az 175 milyon TL gelir sağlandı

17 dakika önce

Kaynak, Fenerbahce.org

Fenerbahçe'nin kripto varlık işlem platformu Paribu ile ortaklık projesinin tanıtımı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, anlaşmayla Fenerbahçe'ye en az 175 milyon lira gelir sağlandığını bildirdi.

Fenerbahçe, Türkiye'de kendi Token'ını yazan ilk kulüp oldu. "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto varlık sistemi devreye girdikten 30 saniye sonra kulüp 15 milyon TL kazandı.

"Seçenek 2" olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token, 30 saniye içerisinde tükendi.

Fenerbahçe Token, Ethereum blokzincirinde üretilen bir "utility token" olarak piyasaya sunuldu. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak

Token nedir?

Token, var olan bir blokzincirde bulunan birim değer. Kendi blokzincirleri olmayan Token'lar, mevcut bir kripto para biriminin blokzincirine bağlı oluyor. Token'ların birim değeri olduğundan, bu değer alınıp satılabiliyor. Değer; madeni para, puan, sertifika, oyun içi öğeler vb. şekillerde olabiliyor.

Token'lar genellikle borsada halka arz edilen şirketlerin halka arz ile karşılaştırılabilecek bir ICO ("Initial Coin Offering" ya da Türkçesiyle "İlk ​Koin Arzı") veya IPO ("Initial Public Offering" ya da Türkçesiyle "İlk Halka Arz") kitle satışında fon toplamak için kullanılıyor. ICO durumunda, şirketler blokzincir üzerinden halka açılabiliyor.

Ali Koç: Yeni gelir kalemleri yaratmak gerek

Fenerbahçe-Paribu anlaşmasının tanıtım toplantısına, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri ile Paribu CEO'su Yasin Oral katıldı.

Törende konuşan Ali Koç, Fenerbahçe adına tarihi bir imza attıklarını söyledi.

Koç, "Bize göre bugün tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Bizi izleyenlere, bu alanda aktif olanlara hazırlıklı olun diyorum. Bu alana dahil olmamış ve olmak isteyenlerden rica ediyorum telefon, tablet, bilgisayarlarınızı hazır durumda bulundurun. Hesabınızı hemen açın, çünkü şu ana kadar tecrübelerimiz, hızlı davranmadığınız takdirde bu trene binememe şansızlığını yaşayabileceğiniz yönünde. Toplantı sonuna doğru sistemi açacağız ve ondan sonra yarış başlayacak" dedi.

Dijital paraların yoğun bir şekilde insanların hayatlarına dahil olduğunu belirten Koç, "şu anda çok kötü durumda olan futbol sektörünün yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda olduğunu" belirtti

Koç, "Artık kombine, forma, bilet ve yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dolayısıyla yeni gelir alanlarını herkes oluşturmak durumunda" diye konuştu.

'25 yıllık işbirliği'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca anlaşmanın 25 yıllık bir işbirliği olarak düşünüldüğünü belirtti, "yurt içi ve yurt dışında 12 farklı şirketle görüştüklerini ve Paribu'yu tercih ettiklerini" vurguladı.

Koç, iş birliğinden elde edecekleri gelirin üçte birinin harcama limitlerine eklenebileceğini ve hayallerinin ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Paribu CEO'su Yasin Oral ise Fenerbahçe ile yaptıkları işbirliği dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.