New York Valisi Cuomo, cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etti

51 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Andrew Cuomo, ABD'de başkanlık için yarışabilecek isimler arasında görülüyordu.

ABD'nin New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo, 11 farklı kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

New York Valisi Cuomo, televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında taciz iddialarını reddetti.

Ofisindeki personel dahil çok sayıda kadın, Vali Cuomo'ya cinsel istismar suçlaması yöneltmişti.

Hakkında yürütülen soruşturmada, Demokrat siyasetçinin kendi ofisindeki personel de dahil birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu tespit edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da geçen hafta yaptığı açıklamada Cuomo'nun istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

'Federal yasalar ve eyalet yasalarını ihlal etti'

Soruşturma kapsamında, Vali'nin ofisinde çalışan ve şikayette bulunan kendi personeli de dahil yaklaşık 200 kişiyle konuşulmuş, on binlerce belge, mesaj ve fotoğraf incelenmişti.

Soruşturmanın sonuçlarını açıklayan New York Savcısı Letitia James, Cuomo'nun federal yasalar ve eyalet yasalarını ihlal ettiğini söylemişti.

Savcı James, Cuomo'nun "karşılıklı rıza olmaksızın dokunduğu ve hakaretler içeren yorumlarda bulunduğunu" kaydetmişti.

Savcı, bazı kadınların Cuomo'nun kendilerine sarkıntılık ettiğini, öptüğünü veya kucağına oturttuğunu anlattığını aktardı.

Taciz iddialarının yanı sıra Cuomo, "düşmanca ve toksik bir çalışma ortamı" yaratmakla suçlanıyordu.