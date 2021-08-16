Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Afganistan'da katılımcı bir İslami hükümet kuracağız

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Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Afganistan'da katılımcı bir İslami hükümet kuracağız

9 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Suheyl Şahin, BBC canlı yayınına bağlanarak ülkenin geleceğine dair soruları yanıtladı:

Sayın Şahin, şu anda Kabil'de çok fazla kaos ve kafa karışıklığı var. Taliban'ın şu anda ve gelecekte neler yapmayı planladığını anlamamıza yardımcı olur musunuz?

Kabil konusunda kafa karışıklığına gerek yok.

Kabil'deki Afganistan halkını temin ederiz ki mal ve mülkleri, canları güvende olacaktır.

Hiç kimseye karşı bir intikam söz konusu değildir.

Biz bu ülkenin halkının hizmetkarlarıyız.

Liderliğimiz askeri güçlerimize Kabil'in girişinde beklemeleri ve kente girmemeleri talimatını verdi.

Biz yönetimin barışçıl bir şekilde devredilmesini bekliyoruz.

Barışçıl bir devir teslim derken neyi kastediyorsunuz? Ne olması mümkün?

Yani şu demek: Kent ve yönetim Afganistan İslam Emirliği'ne devredilmeli. Ardından tüm Afganların katılabileceği, katılımcı İslami bir hükümet kuracağız.

Katılımla neyi kast ediyorsunuz?