Yangın uçaklarındaki son teknolojiler itfaiye görevlilerinin işini nasıl kolaylaştırıyor?
Yangın uçaklarındaki son teknolojiler itfaiye görevlilerinin işini nasıl kolaylaştırıyor?
Orman yangınlarında ortaya çıkan yoğun duman, itfaiyelerin ve uçakların yangını gözetleme imkanını büyük ölçüde kısıtlıyor.
Fakat yangın uçaklarında kullanılan son teknolojiler bu engeli aşmayı sağlıyor.
BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, kızılötesi kameralarla donatılmış yangın gözetleme uçaklarının itfaiyecilerin işlerini nasıl kolaylaştırdığını aktardı.