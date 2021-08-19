Avrupa Birliği, Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

19 Ağustos 2021, 15:16 +03 Güncelleme 28 dakika önce

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Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldı.

Covid-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecek.

Geçerli sertifikaya sahip AB vatandaşları da, aynı şekilde yarından itibaren Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya gidebilecekler.

Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler "Covid-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Aşı sertifikasında; ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgiler bulunuyor.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren dijital Covid sertifikasının AB üyesi olmayan başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırıldı.

Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, halen tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de de geçerli.

Dijital Covid sertifikası, her iki doz koronavirüs aşısını yaptıranlara, seyahatten 48 saat önce alınmış negatif test sonucuna sahip olanlara veya son 6 ayda Covid geçirdiği için kanında antikor gelişen kişilere veriliyor.

Sertifikayla AB'de onaylı Covid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.