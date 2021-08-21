Yunanistan Afganistan'dan olası göç akınına karşı Türkiye sınırındaki 40 km'lik duvarı tamamladı

25 dakika önce

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Yunan yetkililer, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası göç kaygıları devam ederken, Türkiye sınırında inşası süren 40 km'lik duvarın yapımının tamamlandığını ve buraya bir gözetleme sistemi kurulduğunu açıkladı.

Ülkenin vatandaşları korumaktan sorumlu bakanı Michalis Chrisochoidis, Afganistan'dan olası bir göç dalgası karşısında "pasif bir şekilde olacakları bekleyemeyeceklerini" söyledi.

Meriç Nehri sınırındaki bölgeyi dün ziyaret eden Chrisochoidis, "Sınırlarımız bundan sonra da ihlal edilemeyecektir" diye konuştu.

Yunanistan, Türkiye'nin geçtiğimiz yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemesi üzerine sınır güvenliğini artırmaya karar vermişti. Sınırda zaten varolan 10 kilometrelik bariyerin güçlendirileceği, 26 kilometre daha ekleneceği belirtilmişti.

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Türkiye, Afganistan'da binlerce kişi ülkeden kaçarak başka ülkelere sığınmaya çalışırken Avrupa ülkelerine göç dalgası karşısında üzerlerine düşen sorumluluğu almaları çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağı, bu durumun "herkes için ciddi bir meydan okuma" teşkil edeceği uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgası kaçınılmaz" diye konuşmuştu.

2020'de yaşanan sınır krizi

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürüttüğü harekata Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini almaya çalışan Türkiye, geçen yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemişti.

Bu açıklama üzerine binlerce mülteci Yunanistan sınırına yönelmiş ve sınırı geçmeye çalışan mülteciler sık sık gözyaşartıcı gaz kullanan Yunan sınır muhafızları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişlerdi.

Binlerce mültecinin sınıra yöneldiği haftalar süren krizden sonra Yunanistan 120 kilometrelik sınırda önlemlerini artırmaya karar vermişti.

Yunanistan polisi, sınır önlemleri kapsamında ayrıca mülteci ve göçmenleri caydırmak amacıyla güçlü gezici sirenlerin denendiğini ve güvenlik kamerası sisteminin de sınırın tamamını kapsayacak şekilde güçlendirildiğini açıklamıştı.