Belçika 1 Eylül'den itibaren Covid önlemlerini büyük ölçüde kaldırıyor, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

16 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Belçika hükümeti, koronavirüs salgınına karşı uzun süredir yürürlükte olan önlemlerin büyük bölümünü, 1 Eylül'den itibaren kaldırma kararı aldı. 1 Ekim'den itibaren hayatın önemli ölçüde normalleşmesi planlanan ülkede, sağlık çalışanlarına ise aşı zorunluluğu getirilecek.

Federal hükümet, Covid salgınına karşı yürütülen aşı kampanyası nedeniyle, vaka sayılarının yönetilebilir duruma geldiğini açıkladı.

Bu nedenle, önümüzdeki ay başından itibaren, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılması benimsendi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "1 Eylül hepimiz için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Şu anda 12 yaş ve üzeri Belçika vatandaşlarının yüzde 72'sine ilk doz, yüzde 68'ine de her iki doz aşının uygulandığını belirten De Croo, "Bu aşılar sayesinde ülkeyi yeniden açabiliriz. Kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız için aşı olun" diye konuştu.

Aşılanmamış kişilere ek kısıtlama uygulanmayacak

Hükümetin kararı uyarınca 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamalar şunlar:

Yiyecek içecek sektöründeki tüm kısıtlamalar sona erecek. İşletmeler, kapanış saatlerine kendileri karar verecek. Sosyal mesafe zorunluğu ve masalarda oturacak kişi sayısı sınırlaması kaldırılacak. Sadece kapalı alanlarda haraket halindeyken ağız maskesi takılması istenecek.

Alkollü içecek ve tütün ürünleri satan gece dükkanları için kısıtlamalara son verilecek.

Düğünler, cenaze törenleri, dini cemaatler ve sosyal kulüpler için uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak.

Evlere eskiden olduğu gibi yine sınırsız sayıda ziyaretçi çağrılabilecek.

Kapalı alanlarda 200, açık havada 400 kişiye kadar olan etkinliklerde ağız maskesi ya da sosyal mesafe gibi herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Daha fazla ziyaretçinin olduğu etkinliklerde, yerel otoriteler isterse Covid sertifikası sorabilecek.

Kamu ve özel sektörde artık evden çalışma önerilmeyecek.

Riskli bölgelerden dönen ve tam olarak aşılanmamış kişiler, artık karantinaya alınmayacak. Bu kişiler sadece dönüşten 7 gün sonra zorunlu teste tabi tutulacak.

Belçika'da aşılanmamış kişiler için ek kısıtlamalar uygulanmayacak. Restoran, kafe veya barları ziyaret eden aşılanmamış kişilerden negatif test sonucu da istenmeyecek.

Ancak, sağlık sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getirilecek. Hükümete göre, hastaları en üst düzeyde koruma hakkına sahip. Bu da aşılanmış sağlık personeli ile mümkün.

Kaynak, Getty Images

Ülkenin geri kalanının aksine başkent Brüksel'de yüksek vaka sayıları nedeniyle, kısıtlamalar 1 ay daha devam edecek.

Brüksel ve ülkenin geri kalanında 1 Ekim'den itibaren hayat büyük ölçüde normale dönecek. Bu tarihten itibaren diskotekler ve gece kulüpleri yeniden açılacak.

Kapalı alanda 500 ve açık havada 750 ziyaretçiye kadar olan etkinlikler için artık herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.