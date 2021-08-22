Kabil Havalimanı dışında meydana gelen izdihamda 7 Afgan hayatını kaybetti

24 dakika önce

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki kalabalıkta 7 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahadaki koşullar son derece zorlu ancak durumu olabildiğince güvenli ve sıkı bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü sağlamasının ardından yabancı devletler, hem kendi vatandaşlarını hem de birlikte çalıştıkları Afgan vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye çalışıyor. Öte yandan ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan da havalimanı dışında büyük bir kalabalık oluşturuyor.

Tahliyelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi adına havalimanın güvenliği 4 bin 500 Amerikan ve 900 İngiliz askeri tarafından sağlanıyor.

Taliban güçleri ise, havalimanı çevresinde kontrolü sağlamış durumda. Seyahat belgesi olmayan Afganların Taliban militanları tarafından havalimanına girişleri engelleniyor.

Amerikan uçağında doğum gerçekleşti

Öte yandan tahliyeler esnasında havalanan ve Almanya'ya doğru giden Amerikan uçağında bir Afgan kadın doğum yaptı.

Amerikan Hava Komutanlığı Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, kadının Orta Doğu'dan Almanya'daki Ramstein Havaüssü'ne giden bir uçakta iken doğumu yaptığını söyledi.

Komutanlık, doğumun gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte "pilotun uçağın irtifasını düşürdüğü ve bunun da annenin hayatını stabilize edip, hayatını kurtarmaya yaradığını" bildirdi.

Uçak Almanya'ya indiğinde ise çocuk Amerikan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi.

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Blair: Durum trajik, tehlikeli ve gereksiz

ABD'ye 2001 yılındaki Afganistan işgalinde destek veren dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair, durumun "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olduğunu söyledi.

Askeri durumların değiştiğini ve asker sayısının son zamanlarda en aza indirildiğini belirten Blair, "Son 18 ay içerisinde hiçbir müttefik askeri ölmedi. Bunu yapmamıza gerek yoktu ama ancak yapmayı seçtik" dedi.

Blair, İngiltere'nin Afganistan'da tüm tahliyelerin gerçekleşmesine kadar kalması gerektiğini belirtti ve bunun "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden da Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm ABD vatandaşlarını tahliye etme sözü verdi. Ancak söz konusu operasyonun "tarihin en zor havayolu nakillerinden biri" olduğunu dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 hafta içerisinde 2 bin 500 ABD vatandaşı da dahil 17 bin kişinin Kabil'den tahliye edildiğini bildirdi.

Afganistan, 1 haftadır Taliban kontrolünde

Taliban'ın tüm ülkenin kontrolünü sağlamaya başlamasının ardından bir hafta geçti.

Binlerce insan hala Kabil Havalimanı etrafında tahliye uçuşlarından birini yakalamak için çaba sarf ediyor.

ABD'li savunma yetkilileri ise bölgedeki Taliban karşıdı IŞİD mensupları tarafından havalimanına yönelik saldırı tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar IŞİD'den doğrudan böyle bir tehdit gelmedi.

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Öte yandan ABD kendi vatandaşlarına yönelik, talimat verilmediği müddetçe havalimanına gitmemeleri konusundaki uyarılarını yineledi.

Ayrıca ABD'nin kesin geri çekilme tarihi olan 31 Ağustos'a kadar tüm tahliyelerin gerçekleşmemesi yönünde artan bir endişe söz konusu. AB'nin dış politika şefi de seyahat izinleri olan tüm Afganları o zamana kadar tahliye etmenin "imkansız" olacağı konusunda uyarıda bulundu.