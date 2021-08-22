Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi trajik, tehlikeli ve gereksiz

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Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme kararını, "trajik, tehlikeli ve gereksiz" olarak değerlendirdi.

2001 yılında Afganistan işgalinde ABD'ye destek veren dönemin İngiltere Başbakanı Blair, Taliban'ın tüm Afganistan'ı yeniden ele geçirmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Müttefik birliklerinin ülkeden çekilmesini "Cihatçı grupları sevindirecek" bir gelişme olarak niteleyen Blair, İngiltere'nin Afganistan'da tüm tahliyelerin gerçekleşmesine kadar kalması gerektiğini belirtti ve bunun "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu sözlerine ekledi.

Kişisel web sitesinde kaleme aldığı makalede Blair şunları yazdı:

"Bize yardım eden, yanımızda duran ve onların yanında olmamızı talep etme hakkına sahip olan, yani sorumluluğumuzda olan Afganları ülkeden tahliye etmeli ve onlara sığınma hakkı vermeliyiz."

Blair, söz konusu eylemin "isteksizce değil, derin bir insani sorumluluk duygusuyla" yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Eski İşçi Partisi lideri Blair, ayrıca televizyonculara verdiği röportajda da, Afganista'da son 20 yılda elde edilen başarıların "bugün önemli" olan "iyi birer amaç" olduğunu ifade etti. İngiliz askerlerinin çabasının boşuna olmadığını aktardı.

'Çekilme kararı embesil siyasi sloganlarla alındı'

Yazısında Afganistan'dan çekilme kararının siyaset tarafından yönlendirildiğini belirten Blair, "Dünya artık Batı'nın nerede durduğundan emin değil. Çünkü Afganistan'dan bu şekildeki bir çekilme kararının büyük bir stratejiyle değil, siyaset tarafından yönlendirildiği çok açık" diye yazdı.

Blair, yazısında ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası süresince kullandığı "savaşları sonsuza kadar sona erdirme" taahhüdüne de atıfta bulundu ve şöyle yazdı:

"Bunu yapmamıza gerek yoktu. Yapmayı biz seçtik.

"Bunu savaşları 'sonsuza dek' sona erdirmekle ilgili embesil bir siyasi slogana itaat ederek yaptık. Bunu 2021'deki yükümlülüklerimiz 20 hatta 10 yıl önceki taahhüdümüzle mukayese edilebilirmiş gibi, birlik sayılarının minimuma düştüğü, asker sayılarının minimuma indiği ve 18 ay boyunca hiçbir müttefik askerinin savaşta hayatını kaybetmediği koşullarda yaptık."

Afganistan konusunda hatalar yapıldığını kabul eden Blair "Ancak hatalarımıza verilen tepki maalesef daha büyük hatalar oldu" dedi.

Blair çekilmenin dünyadaki tüm cihatçıları sevindireceğini söyledi ve "son 20 yılda elde edilen gerçek kazanımların" kaybedilmesinin artık muhtemel olduğu yönündeki görüşünü de yazısına ekledi:

"Rusya, Çin ve İran bundan faydalanacak."

İngiltere Savunma Bakanlığı Pazar günü, Kabil Havalimanı dışında oluşan izdihamda 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD, çekilmeyi 31 Ağustos'ta tamamlamayı planlıyor. Ancak Biden, bu sürenin tahliyelerin tamamlanması için bir miktar daha ötelenebileceğini söyledi.

Biden da Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm ABD vatandaşlarını tahliye etme sözü verdi. Ancak söz konusu operasyonun "tarihin en zor havayolu nakillerinden biri" olduğunu dile getirdi.