Aryana Sayeed: Afganistan'ın ünlü pop yıldızının ülkeden kaçış hikayesi
Aryana Sayeed, Afganistan'ın en ünlü pop yıldızlarından biri. Daha önce 'Afganistan'ın Sesi' de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Şarkıları ve video klipleri sosyal platformlarda milyonlarca izlenen şarkıcı, ülkede kadın hakları konusunda aktivitelere katılıyor ve, Birleşmiş Milletler'in bu alandaki kampanyalarına eşlik ediyordu.
Ancak Sayeed, Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girmesinin ardından ülkesini terk etti.
Daha önce Taliban'ın kadınlara yönelik tutumu eleştirdiği için hayatından endişe ettiğini anlatan müzisyen, 15 Ağustos gecesi nişanlısıyla birlikte havaalanına gittiğini ve burada nişanlısını tanıyan bir Afgan tercüman sayesinde içeri girebildiklerini söyledi.
Sayeed yolculuğunu ve bu sürede neler yaşadığını Reuters haber ajansına anlattı.