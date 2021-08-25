Aryana Sayeed: Afganistan'ın ünlü pop yıldızının ülkeden kaçış hikayesi

15 dakika önce

Aryana Sayeed, Afganistan'ın en ünlü pop yıldızlarından biri. Daha önce 'Afganistan'ın Sesi' de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Şarkıları ve video klipleri sosyal platformlarda milyonlarca izlenen şarkıcı, ülkede kadın hakları konusunda aktivitelere katılıyor ve, Birleşmiş Milletler'in bu alandaki kampanyalarına eşlik ediyordu.