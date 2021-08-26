ABD, Taliban'ın 31 Ağustos sonrasında da güvenli geçiş sözü verdiğini duyurdu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'la yapılan görüşmeler kapsamında örgütün 31 Ağustos sonrasında da ülkeden ayrılmak isteyen yabancılara ve Afganlara izin vereceği yönünde söz verdiğini; Taliban'ın bu sözü tutmasını sağlamanın da ABD'nin ve müttefiklerinin görevi olduğunu açıkladı.

Blinken, Taliban'ın Kabil'e girdiği 15 Ağustos tarihinden itibaren 82 binden fazla kişinin Kabil Havalimanı'ndan kalkan uçaklara binerek ülkeyi terk ettiğini söyledi. 10 bin kişinin daha ABD tarafından tahliye edilmesi bekleniyor.

31 Ağustos'ta bitirilmesi planlanan tahliyeler için hâlâ havalimanı içinde ve çevresinde binlerce kişi bekliyor.

Blinken, son 24 saatte 19 bin kişinin ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

Taliban'ın beklenenden çok hızlı şekilde Kabil'e girmesiyle geçen hafta başında havalimanında kaos yaşanmış, kargaşada hayatını kaybedenler olmuştu. Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, tahliye çalışmalarının daha hızlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi:

"Sadece ABD bu kadar büyük ölçekte ve böyle karmaşık bir misyonu organize edip uygulamaya koyabilirdi.

"Taliban hem kamuoyuna açık şekilde hem de görüşmeler esnasında, Amerikalıların, üçüncü ülke vatandaşlarının ve Afganların 31 Ağustos sonrası da havalimanına gelişi için güvenli geçiş sağlayacağı konusunda açıklamalar yaptı."

Blinken, ABD'nin 31 Ağustos sonrasındaki "her gün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yardım edeceğini" sözlerine ekledi.