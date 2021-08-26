İngiltere seyahat listelerini güncelledi, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı

13 dakika önce

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İngiltere uluslararası seyahatler için yeşil, turuncu ve kırmızı listelerini güncelledi. Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde kalmaya devam etti.

İngiltere'nin talep ettiği bazı Covid-19 verilerinin paylaşılmaya başlanmış olması, Türkiye'nin bu listeden çıkabileceği yönündeki umutları artırmıştı.

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye'den otel karantinasına girmeden İngiltere'ye ulaşmanın tek yolu, turuncu veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

İngiltere'nin güncellemesinde yer değiştiren ülkeler de oldu. Tayland ve Karadağ'ın Pazartesi sabah 4'ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Litvanya ve İsviçre ise turuncu listeden yeşil listeye alındı.

Turuncu listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelenlerin 10 gün ev karantinasına girip iki PCR testi yaptırması, yeşil listedeki ülkelerden gelenlerin ise karantinaya girmeden yalnızca 2. günde bir PCR testi yaptırması gerekiyor.

Kriterler nedir?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.