Brezilya'da banka soyguncuları, rehineleri araçlarına bağlayarak canlı kalkan yaptı

25 dakika önce

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin kuzeybatısındaki Araçatuba kentinde dev bir soyguna imza atan çete üyeleri, rehineleri kaçtıkları araçlara bağlayarak canlı kalkan yaptı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, hırsızların kaçtıkları otomobillerin kaporta ve tavanlarında, elleri ve ayakları bağlı insanlar olduğu görülüyor.

Bir başka görüntüde ise bazı rehinelerin silah zoruyla yürütüldüğü dikkat çekiyor.

Brezilya'da son yıllarda insanların rehin alındığı ve canlı kalkan olarak kullanıldığı banka soygunları yaygınlaştı.

Kameralara yansıyan soygun ve kaçış sırasında can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Araçatuba Belediye Başkanı Dilador Borges, polisin müdahale çabası içinde olduğunu söyleyerek, "Polis, birçok kişinin canı tehlikede olduğu için operasyon düzenleyemiyor" dedi.

Güvenlik güçlerinin şehir merkezinde güvenliği yeniden sağladığı belirtilirken, rehinelerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Borges, insanların evlerinde kalması gerektiğini söyleyerek, hırsızların şehrin farklı yerlerine patlayıcı araçlar yerleştirdiğini de duyurdu. Belediye Başkanı Borges, valiyi arayarak Araçatuba'ya kolluk güçlerinin sevk edilmesini istedi.

Silahlı çete üyeleri, Araçatuba merkezinde en az bir bankaya saldırdı. Soygun sonrası polis tarafından kuşatılan çete üyeleri birçok kişiyi rehin aldı.

Gruba mensup bazı silahlı kişilerin ise şehrin ana caddelerinde arabaları ateşe vererek yolları kapattığı bildirildi.

Yerel gazeteci Yuri Macri'nin sosyal medyada paylaştığı videolarda, hırsızların kaçarken araçlarına rehineleri bağladığı görülüyor.

Şehirdeki güvenlik kameralarında da benzer araçlara rehinelerin bağlandığı dikkat çekiyor.

Şehir sakinleri birçok noktada silah seslerinin ve patlamaların duyulduğunu ihbar etti.

Saldırganların ne kadar para çaldığı bilinmiyor.

Polisin hangi noktalarda bulunduğunu ise drone kameralarıyla tespit ettikleri belirtiliyor.

2017 yılında da Araçatuba'da banka soyguncuları stratejik noktaları ele geçirerek karakollara saldırmış ve yolları kapatmıştı.

Brezilyalılar, son yıllardaki iyi planlanmış bu soygunları "Cangaço" olarak adlandırılıyor. Bu terim, 1920 ve 1930'lardaki haydutluğu tanımlamak için kullanılıyordu.

Küçük ve orta büyüklükteki şehirlerin özellikle hedef alındığı kaydediliyor.