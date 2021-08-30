Çin'de çocuklar internetteki oyunları, tatil günlerinde sadece bir saat oynayabilecek

43 dakika önce

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Çin'deki video oyunları denetleme kurumu, 18 yaşın altındakilerin internet üzerinden oynanan oyunları, Cuma günleri, haftasonları ve tatil günlerdinde sadece bir saat oynayabileceğini açıkladı.

Ulusal Basın ve Yayın Yönetimi Kurumu, resmi Şinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, internet üzerinden oyunların akşam 8-9 arası oynanmasına izin verileceğini söyledi.

Oyun şirketlerine de, çocukların bu saatler dışında oyun oynamasının önlenmesi talimatı verildi.

Geçtiğimiz günlerde bir resmi medya kuruluşu, internet oyunlarını "ruhsal afyon" diye tanımlamıştı.

Süre kısıtlamalarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için, internet oyun şirketlerine yönelik denetlemelerin de artırılacağı vurgulandı.

Daha önce çocukların günde 90 dakika, tatil günlerinde de üç saat internet oyunlarını oynamasına izin veriliyordu.

Son kısıtlamalardan bir ay önce Economic Information Daily adlı resmi yayında, çok sayıda gencin internet oyunlarına bağımlı hale geldikleri ve bunun üzerlerinde olumsuz bir etki yarattığı kaydedilmişti.

Bunun yayınlanmasının ardından, Çin'in en büyük internet oyun şirketlerinin hisse senetlerinde büyük düşüş olmuştu.