Afganistan: Kabil'den son ABD askerleri de ayrıldı

19 dakika önce

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için için buradayım" dedi.