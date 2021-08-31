Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havalimanı

27 dakika önce

Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı.

Örgütün ele geçirdiği uçak ve helikopterlerle neler yapabileceğine dair çeşitli uzman görüşleri var.

Taliban'ın özel birlikleri bir gazeteciyle birlikte havalimanında bir pikaba binerek tur atmak istedi.

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Fakat bunu düzgün bir şekilde yapamayınca gazeteci ve bazı savaşçılar araçtan düştü.