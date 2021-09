Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor

16 dakika önce

Albümden iki şarkı yayımlandı

İki şarkıdan ilki, "I Still Have Fait In You" grup üyeleri arasındaki bağı anlatan sevgi dolu bir piyano baladı.

İkinci parça, "Don't Shut Me Down" ise bir Abba klasiği olan "The Day Before You Came" ayarında mini bir melodram. Agnetha Faltskog ve Anni-Frid Lyngstad'ın söylediği şarkıda bir kadın, yıllar sonra terk ettiği sevgilisine geri dönüyor: