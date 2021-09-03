AB ve İngiltere, Taliban'ı Afganistan'ın yeni hükümeti olarak tanımayacaklarını açıkladı

45 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni hükümeti açıklaması beklenirken, Avrupa Birliği ve İngiltere, Taliban yönetimini tanımayacaklarını açıkladılar.

Avrupa Birliği Dışişleri Sözcüsü Josep Borell, Cuma günü Slovenya'da toplanan AB dışişleri bakanları toplantısında, Taliban'ı ülkenin meşru hükümeti kabul etmeyeceklerini ve bu hareketle her türlü ilişkinin sadece Afgan halkını korumak amacıyla ve sıkı şartlara bağlı olarak kurulabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, Pakistan'ı ziyareti sırasında, Kabil'deki yeni Taliban hükümetini tanımayacaklarını, ancak Afganistan'ın yeni realitesi ile de yüzleşmek gerektiğini, ülkenin sosyal ve ekonomik dokusunun parçalandığını görmek istemediklerini belirtti.

Daha önce ABD de Taliban'a ilişkin benzer bir tutum alacağını açıklamıştı.

Rusya ve Çin ise Taliban yönetimine karşı daha yumuşak bir tutum izliyor.

Taliban bir açıklama yaparak, Çin'den Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacağı konusunda teminat aldığını bildirmişti.

Çin ise açıklamasında Kabil büyükelçiliğinin şu anda normal faaliyetini sürdürdüğünü bildirmekle yetinmişti.

AB, ilişkileri nasıl yürütecek?

Afganistan'da Taliban hükümetini tanımayacağını açıklayan AB, buna karşılık, mültecilerin tahliyesi konusunu takip etmek ve Taliban'ın güvenlik ve insan hakları gibi konularda vaatlerini yerine getirip getirmediğini izlemek amacıyla, Taliban ile teması, Kabil'de bulunduracağı AB temsilciliği üzerinden sağlamayı planlıyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Borell AB'nin tutumunu 'Taliban hükümetini resmen tanımama ama teması sürdürme' olarak özetledi

Dışişleri Sözcüsü Josep Borell, Slovenya'da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında "Güvenlik konusundaki koşullar yerine getirilirse (Taliban ile) koordineli bir şekilde çalışmaya karar verdik" diye konuştu.

Borell ayrıca AB'nin Afganistan konusunda ABD, G7 ve G20 grubu ülkeleri ve başka uluslararası örgütlerle sıkı bir koordinasyon içinde olacağını ve Afganistan'ın komşularıyle "bölgesel bir işbirliği platformu" oluşturma girişiminde bulunacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Pakistan gündeminde ne var?

Bölge ülkelerini kapsayan gezisinin Pakistan durağında mevkidaşı ve diğer yetkililerle görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gündeminde ise Afganistan'da mahsur kalan Britanya vatandaşları ve diğer grupların tahliyesi vardı.

Raab, İngiltere ve Pakistan'ın "Afganistan'ın istikrarlı ve barışçı bir geleceğe kavuşması" konusunda ortaklaştıklarını söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Dominic Raab Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanı "Hiç kimse Afganistan'ın ekonomik ve sosyal dokusunun parçalanmasını istemiyor" dedi, ancak bu konuda Taliban hükümetinden ziyade, insani yardım örgütleriyle çalışmak istediklerini kaydetti.

Raab, "Doğrudan bir iletişim hattına sahip olmanın ve iletişim kurabilmenin önemini görüyoruz" diye konuştu ve "Yaklaşımımız, Taliban'ı hükümet olarak tanımamak" dedi.

Mülteciler konusu

İngiltere, Afganistan'a sınırı olan ülkelere yaşanan krizde destek olmak üzere 30 milyon sterlinlik yardım yapacağını açıklamıştı.

Bu fon, Taliban rejiminden kaçacağı tahmin edilen on binlerce mülteciye barınak ve sağlıklı yaşam koşulları sağlanması şartıyla veriliyor.

Pakistan'da şu anda yaklaşık 3 milyon Afgan mülteci barınıyor.

Raab, komşu ülkelere verilmesi planlanan 30 milyon sterlinlik yardımın 10 milyonunun derhal Afganistan sınırlarına ihtiyaç maddelerini ulaştıracak insani yardım örgütlerinin kullanımına tahsis edileceğini de söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) önümüzdeki aylarda yarım milyon Afgan mültecinin Pakistan, Tacikistan, İran, Özbekistan ve Türkmenistan'a geçeceğini tahmin ediyor.