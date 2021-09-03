Ultralar: Macaristan-İngiltere maçındaki taşkınlıklarıyla yine gündeme gelen taraftar grubu

Tarık Demirkan

Budapeşte

25 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İngiltere ile oynadığı maçın ardından Macar milli takımı, radikal taraftarları "Ultralar" nedeniyle zor durumda.

Perşembe akşamı Budapeşte'de oynanan ve Macaristan'ın İngiltere'ye karşı 4-0 kaybettiği maçın ardından soruşturmalar başladı.

Dünya Futbol Şampiyonası grup maçında Macar taraftarların taşkınlıkları ve ırkçı sloganları nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu FIFA'ya maç hakkında soruşturma açılması için başvuruda bulundu.

Öte yandan Macar Futbol Federasyonu da polis nezdinde suç duyurusunda bulundu.

Karşılaşma öncesinde milli marşların ardından gerçekleşen saygı duruşu esnasında İngiliz futbolcular ırkçılık karşıtlığını ifade için diz çökerken, Macar taraftarlar İngiliz milli takım oyuncularını ıslıklarla protesto etmişlerdi.

Macar taraftarların ırkçı tezahüratları maç esnasında da devam etmiş ve özellikle top İngiliz milli takımının siyahi oyuncuları Raheem Sterling ve Jude Bellingham'a geldiğinde doruğa çıkan protestolar, bazı Macar taraftarların maymun hareketleri yapmalarıyla ve sahaya boş bardak ve bira kutuları atmalarıyla hiç istenmeyen noktalara ulaşmıştı.

Macar milli takımının maçlarında organize bir şekilde statta yer alan ve her maça ayrı bir performansla hazırlanan fanatik taraftarların bu maçta da olay çıkarma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyordu.

Bu nedenle de hem Macar Futbol Federasyonu ve hem de Macar milli takımı teknik direktörü İtalyan Marco Rossi, maç öncesi taraftarlara özel çağrı yapmış ve "Ultralar" adı verilen Macar taraftar grubundan çok dikkatli olmalarını istemişlerdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere takımı oyuncuları ırkçılık karşıtlığının sembolü olarak maç öncesinde diz çökme eylemi yaptı

UEFA, daha önceki maçlarda da gündeme gelen ırkçı taşkınlıklar nedeniyle Macar milli takımına 2 maç seyircisiz maça çıkma cezası vermişti.

Ancak tribünlere hakim fanatik taraftar grubu Ultralar, Macar Futbol Federasyonu'nun ve teknik direktörün çağrısına uymadılar ve çıkan olaylar nedeniyle Macar milli takımı büyük bir ihtimalle yeni cezalarla karşı karşıya kalacak.

Kim bu fanatik taraftar grubu?

Peki, kendilerini Ultralar olarak adlandıran bu fanatik seyirciler kimlerden oluşuyor ve ne yapmak istiyorlar?

Genellikle üzerinde Macaristan yazan siyah tişörtler giyen, Macar bayraklarıyla, tarihi Macar sancaklarıyla tribünlere çıkan, hatta Erdel gibi bugün artık Macaristan'a bağlı olmayan, ancak hala Macarların da yaşadığı bölgelerin simgelerini kullanan bu taraftar grubunun ırkçı ve radikal milliyetçi görüşler taşıyan kişilerden oluştuğu söylenebilir.

Tek örnek siyah kıyafetleri ve son derece örgütlü yapılanmalarıyla birkaç bin kişilik bir grupla bile 50-60 binlik statlara hakim olmayı başarıyorlar.

Milli maçlar öncesi genellikle stat dışında toplanıp, marşlar, davullar ve meşaleler eşliğinde kıtalar halinde stada yürüyor ve ardından tribünlerde liderliği ele alıyorlar.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Futbolcular sahaya yabancı cisimler atılmasıyla oyunu durdurmak zorunda kaldı

Atılan sloganlar genellikle Macar ulusunu yücelten ve aynı zamanda Macarların ezeli düşmanı olarak görülen komşu halkları aşağılayan ırkçı sloganlardan oluşuyor.

Ultralar maç öncesi miting havasında gerçekleşen, saflar halinde organize edilen stat yürüyüşlerini yurt dışındaki milli maçlarda da gerçekleştirmiş ve bazı ülkelerde polisle çatışmalara da neden olmuşlardı.

Futbol, ulusal duyguları güçlendirmenin aracı olarak görülüyor

Macaristan - İngiltere maçındaki olaylar nedeniyle Macar Futbol Federasyonu da radikal taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak bu suç duyurusu, ırkçı sloganlar ve siyahları aşağılayan tavırlar nedeniyle değil, sahaya atılan yabancı maddelerle ilgili.

Milli takımın ırkçı taraftar kümesi olan Ultralar kurumsal yapısı da olan organize bir grup. Milli Takımı Destekleme Derneği etrafında bir araya gelen bu radikal taraftarlar aslında milli maçlarda canlı bir atmosfer yaratabildikleri için üstü örtülü bir şekilde destek de görüyorlardı.

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Bu, Macaristan'da futbolun ve milli takımın taşıdığı önemin artmasından kaynaklanıyor. Viktor Orban'ın başbakanlığı döneminde ekonomik zorluklara rağmen Macaristan'ın pek çok yöresinde büyük statlar inşa edilmesinin gerisinde bu gerçek vardı.

Macaristan'da spor ve özellikle de futbol ulusal duyguları güçlendirecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle de sporda uluslararası rekabete dayanabilecek maddi güce sahip kulüpler yaratabilmek amacıyla özel yasalar çıkarıldı.

Bu yasalar firmalara ve devlet şirketlerine spor kulüplerine aktaracakları kaynakları vergiden düşme şansı veriyor. Böylece son yıllarda spora önemli kamu fonları aktarıldı.