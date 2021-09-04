Cristiano Ronaldo: Manchester United sürpriz transferi nasıl başardı?

Simon Stone

BBC Sport

21 dakika önce

Kaynak, BBC Sport

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta basın toplantısında konuşurken "Cristiano Ronaldo nerede olduğumuzu biliyor" derken, kulübün efsane futbolcusunun geri döneceğini biliyordu.

Ronaldo'nun Manchester City'e gideceğine dair spekülasyonlara rağmen United yetkilileri, beş defa Altın Top ödülü kazanmış futbolcunun Premier Lig'e Etihad Stadyumu'nda değil Old Trafford'da dönüş yapacağından emin sayılırdı.

Ronaldo'yu United'a katmak için son girişim, eski menajerleri Sir Alex Ferguson'un devreye girmesiyle yapılmıştı.

Ferguson ile Ronaldo iyi bir ilişkiye sahip. Ronaldo 2009'da Real Madrid'e gittikten çok sonra bile İskoç teknik direktörden "The Boss" (Patron) olarak bahsediyordu.

Ferguson da, Ronaldo'nun Manchester United'ı tercih etmesini rica ederken, eski takımında bir kahraman olarak karşılanacağını söylemişti.

City'i tercih etmesi, Ferguson'un 2013'teki ayrılığından sonra başarı elde etmekte zorlanan United'da kendisine yönelik her geçen yıl artan saygıyı yok etmek anlamına gelecekti.

Ferguson'un mesajından önce Ronaldo'nun eski takım arkadaşları Rio Ferdinand ve Patrice Evra da kendisiyle benzer birer konuşma yapmıştı.

United'ın teknik direktörlüğünü yapan eski takım arkadaşı Darren Fletcher da BBC Sport'a yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Bruno Fernandes'in de dahil olduğu çok yönlü bir ikna çalışması yürüttüklerini söyledi.

Ama çabalar bununla sınırlı değildi.

Üst düzey bir United yöneticisinin Ferguson'a, "United ile bu kadar özdeşleşmiş Ronaldo'nun City'e gittiğini görmektense gözlerimi oymayı tercih ederim" dediğini öğrendim.

Öte yandan United, Ronaldo'yu almadan önce yaz transfer döneminde halihazırda fazlasıyla para harcamıştı.

Bu yüzden Ronaldo için Glazer ailesi ile Başkan Yardımcısı Ed Woodward arsında detaylı görüşmelere ihtiyaç duyuldu.

Kulüp içinde transfere destek çıktıktan sonra United, yaz boyu temas halinde olduklrı Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile iyi bir ilişkisi olan Ferguson'u devreye soktu.

Bruno Fernandes, transferde rol aldığını ima eden "Aracı Bruno?" diye bir tweet attı.

Solskjaer geçen hafta basın açıklaması yapmadan önce Juventus menajeri Max Allegri, Ronaldo'nun kulüpten ayrılacağını duyurmuştu. Transfer aslında o zamandan kesinleşmişti.

Ama son derece temkinli bir tarzı olan Solskjaer, bu konuda da son imzalar atılana kadar açıklama yapmamayı tercih etti.

Telegraph gazetesinin muhabiri son kere şansını denemeden önce Solskjaer, Ronaldo hakkındaki üç sorunun etrafından dolaşmayı tercih etmişti.

Muhabir "Dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer etmek mümkünken United neden, en azından bir girişimde bulunmuyor?" diye sormuştu.

Kameraya bakan Solskjaer, olan biteni hissedenlerin transferden emin olmasını sağlayan, fakat konudan haberi olmayanların anlayamayacağı şekilde bir yanıt verdi:

"Cristiano'nun Juventus'tan ayrılacağını düşünmüyordum. Spekülasyonlar vardı.

"Onunla her zaman iyi bir iletişimimiz var. Bruno'nun da kendisiyle konuştuğunu biliyorum.

"Hakkında neler hissettiğimizi biliyor. Bir gün Juventus'tan ayrılmak isterse nerede olduğumuzu biliyor."

O noktada Juventus'a 15 milyon euroluk, 8 milyon euro da opsiyonel ödemeler içeren resmi bir teklif yapılmıştı.

Üç saat sonrasında ise taraflar anlaştı.

Transfer döneminin son günü olan Salı sabahı United anlaşmayı duyurdu.

United sürprizi

Ronaldo, Gareth Bale ile birlikte United'ın 2013'ün ardından Ferguson sonrası dönemde almayı en çok istediği futbolcuydu.

2003-09 arası United'da forma giyen, 292 maçta 118 gol atan, üç Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kazanan Ronaldo'nun geri döneceğine dair söylentiler her yıl ortaya çıksa da bunların hiçbiri gerçekçi değildi.

United bu yaz boyunca Ronaldo'nun Juventus'taki çalkantılı durumunu takip etti. Bir yandan büyük maddi sorunlar yaşayan, diğer yandan UEFA ile tartışmalı Avrupa Süper Ligi projesi yüzünden mücadele içinde olan Juve için işler iyi gitmiyordu.

United, Portekizli yıldızın uzun yıllardır menajerliğini yapan Jorge Mendes ile sürekli iletişim halindeydi.

Fakat Ronaldo'nun PSG'ye katılacağına dair spekülasyonlar başlayınca Manchester United, Solskjaer'in de söylediği gibi arka planda kaldı.

Ronaldo'nun sözleşmesindeki son yılı da Torino'da geçirmesinin daha olası olduğunu düşünüyorlardı.

Radarları yalnızca Manchester City'nin de Ronaldo ile anılmaya başlamasıyla devreye girdi.

United devreye girmeden önce kime sorsanız City'nin ya Ronaldo'yu almayı düşündüğünü ya da çoktan aldığını söylüyordu.

Güvenilir futbol kaynakları Mavilerin Ronaldo ile ilgilendiğini fakat kulübün birini satması gerekeceğini ve bu yazki transfer döneminde bunun kolay olmayabileceğini söylüyordu.

United ancak o noktadan sonra devreye girdi.

Neden şimdi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ronaldo signed for Manchester United in 2003 and scored 118 goals for the club

Üst düzey futbol kulüpleri transferlerini gerekçelendirmek zorunda olmasa da çoğu o transferi neden yaptıklarını açıklamayı tercih ediyor.

United için Ronaldo'nun dönüşü, kulübün çok da uzak olmayan şaşaalı günlerine geri dönme umudunu simgeliyor.

Kulübün efsanelerinden Solskjaer, Aralık 2019'da Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından takımı "kültürel anlamda eski günlerine döndürmekle" görevlendirilmişken, United'ın eski günlerindeki gücünü hatırlatmak için Ronaldo'dan daha iyisi olamazdı.

2006-2009 arasındaki üç sezonda Portekizli yıldız Kırmızı Şeytanlar'a unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Fakat bu transfer günümüz için yapıldı.

United Ronaldo'nun, Lionel Messi ile birlikte tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak görülmesine yol açan özelliklerini 36 yaşında bile koruduğunu düşünen tek kulüp değil.

Ronaldo'nun efsanevi zindeliği ve profesyonelliği, United'dan iki yıllık bir sözleşmeyi hak ettiği yorumlarına yol açtı.

United için Ronaldo, dünya çapındaki oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirme hedefinin bir parçası.

Ronaldo transferine rağmen takımlarının, Premier Lig'in en genç kadrolarından birine sahip olduğuna inanıyorlar.

Dahası, Raphael Varane ve Jadon Sancho transferleriyle birlikte Ronaldo'yu almanın, United'ın hâlâ en iyi oyuncuları çekebilen bir kulüp olduğunu kanıtladığını düşünüyorlar.

Görevi bırakmakta olan Başkan Yardımcısı Ed Woodward'ın en büyük transferleri gerçekleştirip yıldız futbolcuların, teknik direktörlüğü ilk açıklandığında acımasız eleştirmenler tarafından "anaokulu öğretmeni" lakabı takılan Solskjaer'le çalışmayı mutlulukla istediğini de kanıtlıyor bu tablo.

Cavani bilmecesi

Kaynak, PA Media

Covid-19 pandemisi Manchester United'a telafisi mümkün olmayan 150 milyon sterlinlik bir maddi zarar verdi.

Kulüp koronavirüsün etkilerinin devam etme ihtimalini de göz önünde tutuyor.

Buna ek olarak kalecileri Dean Henderson'un Covid-19 olduktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalması, United için acı bir tecrübe oldu.

Ronaldo'nun formasında hangi numaranın yer alacağı da belirsiz. Cavani'nin 7 numaralı formayı teslim etmek isteyip istemediği bilinmiyor. Dahası, buna rıza gösterse bile Premier Lig kuralları sezon içinde forma numarası değişiminin yalnızca son derece sıra dışı durumlarda yapmaya izin veriyor.

Eve dönüş planı

Ronaldo 7 Eylül'de Portekiz'in Azerbaycan ile oynayacağı maçta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Bu yüzden Manchester United'ın 11 Eylül'de Newcastle United'a karşı oynayacağı maçta forma giymesi bekleniyor.

Söz konusu maç İngiltere'de canlı yayınlanacak maçlardan biri olarak seçilmese de BBC Radio 5 Live'ın maçı radyoda yayınlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ronaldo, Manchester formasıyla Newscastle karşısındaki son maçında 6-0'lık galibiyete hat-trick ile katkı sunmuştu.

Bu, kulübe dönmesiyle taraftarların neden büyük bir sevinç yaşadığını gösteren en güzel örneklerden.