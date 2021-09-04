İngiltere'de 12-15 yaş arası çocuklara covid aşısı neden tartışılıyor?

25 dakika önce

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Türkiye dahil pek çok ülke 15 yaş altı çocuklara koronavirüs aşısı yapılması konusunu gündemine aldı ya da uygulamaya geçirdi. İngiltere'de ise hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI) 12-15 yaş grubundaki sağlıklı çocukların aşı programına dahil edilmemesi yönünde tavsiye verdi. Hükümet bilimsel tavsiyeye karşın bu yaş grubunu aşılamaya sıcak bakıyor.

İngiltere hükümeti, JCVI'nin tavsiyesi sonrası birkaç gün içinde kararını açıklayacak.

BBC'ye konuşan bir kaynak, hükümetin bu tavsiyeye karşın sağlıklı 12-15 yaş arası çocukları aşılamak için "güçlü kanıtlar" olduğuna inandığını söyledi.

JCVI'den dün yapılan açıklamada, çocukların virüs nedeniyle ciddi bir hastalığa yakalanma riskinin az olduğu ve toplu aşılamanın faydasının çok sınırlı olacağı belirtildi.

JCVI, Pfizer ve Moderna aşılarının kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısına neden olabilecek miyokardi (kalp kası iltihaplanması) gibi nadir görülen yan etkilerini de bu tavsiyesine gerekçe gösterdi.

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Bilim insanları, kronik kalp, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları olan çocukların sağlıklı çocuklara göre daha büyük risk taşıdığını söylüyor.

JCVI'nın tavsiyesi, aşı programının belli sağlık sorunları olan 200 bin genci dahil edecek şekilde genişletilmesi yönünde.

İngiltere'de çoğu okul önümüzdeki hafta açılıyor.

Öğretmen sendikası liderleri, daha fazla öğrencinin aşılanmasının çocukların eğitimini daha az sekteye uğratacağını belirtiyor.

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BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle çocukların hem aşı randevuları hem de aşının bilinen yan etkileri arasındaki ateş gibi sebeplerle okula gitmemesi sonucu da, eğitimde aksamalar olabileceğini kaydetti.

İskoçya'da 11 Ağustos'ta okulların açılması sonrası vaka sayılarının bir hafta içinde iki katına çıkması da öğrencilerin sınıflara dönüşü ile açıklanmıştı.

İngiltere'de geçen yıl Eylül ayında okulların ve ardından üniversitelerin açılması sonrası vaka sayıları hızla artmış, ülke çapında ikinci sokağa çıkma kısıtlaması 5 Kasım'da ilan edilmişti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise kamu sağlığı yetkililerinin bu yeni yaş grubuna aşıyı "daha kapsamlı bir bakış açısıyla" değerlendirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bu da kamu sağlığı yetkililerinin bulaş oranlarını değerlendirerek hareket etmesi anlamına geliyor.

Çocuk sağlığı uzmanları da, sağlıklı çocuklar arasında koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınanların oranının bir milyonda iki olduğunu kaydediyor. Bu oran bazı sağlık problemleri olan çocuklarda bir milyonda 100'e çıkıyor.

İngiltere'de 23 Ağustos'tan beri 16-17 yaş grubundaki çocuklar aşı olabiliyor.

12-15 yaş grubunda ise yalnızca belli sağlık sorunları olan çocuklar aşı programına dahil edildi.

Hangi ülkelerde çocuklar aşılanıyor?

ABD, 12-15 yaş grubundaki çocukları aşılayan ülkelerin başında geliyor. Mayıs ayında yapılan açıklamada ülkede bu yaş grubundaki 600 bin çocuğun aşılandığını duyuruldu.

Resmi verilere göre ABD'de milyonlarca genç de aşı oldu.

Öte yandan ABD'de 12-17 yaş grubunda ikinci doz aşı olan her bir milyon erkek çocuktan 60'ında yan etki olarak kalp sorunları yaşandı. Kız çocuklar arasında ise bu oran bir milyonda sekizdi.

Fransa, İtalya, İsrail ve İrlanda da 12-17 yaş grubundaki çocuklar aşı olabiliyor.

Almanya'de Delta varyantının hızla yayılması sonrası 16 Ağustos'ta 12 yaşın üzerindeki tüm çocukların aşılanması yönünde karar verildi.

Türkiye'de ise aşı yaşı 15'e inmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe günü düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 12-15 yaş grubuna da tercihe bağlı olarak aşı yapılabileceğini söyledi.

Hangi aşıların kullanımına onay verildi?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Mayıs ayında Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımına onay vermişti.

EMA'nın aşı stratejisi başkanı Marco Cavaleri araştırmaların Pfizer aşısının çocuklarda Covid-19'u "yüksek düzeyde önlediğini" gösterdiğini belirtmişti.

BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin de ilk sonuçların aşının 12-15 yaş grubunda oldukça etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu çocukların hem kendilerini hem de sevdiklerini koruyacak şekilde normal okul hayatına dönmesi, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla görüşmeleri çok önemli" demişti.