Erdoğan Rize'de konuştu: Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına dayalı hoyratlıklara müsaade etmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de geçtiğimiz aylarda Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'de "rant hırsına dayalı hoyratlıkların yeniden yaşanmasına" izin vermeyeceklerini söyledi.

Rize'de Salarha Tüneli açılış töreninde konuşan Erdoğan , "Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, deprem, sel ve toprak kaymasının iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle "adeta Türkiye'nin kaderi olduğu" yorumunda bulundu.

İklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bunun için hem toprağımıza, yeşilimize, suyumuza, hem denizimize ve de insanımıza sahip çıkacağız" dedi.

Erdoğan, "Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim" diye konuştu.

Temmuz ayında Rize'de yoğun yağış sonrası sel felaketleri meydana gelmiş ,6 kişi hayatını kaybetmişti.

Rize'de sel ve heyelandan etkilenen alanlar Afet Bölgesi ilan edilmişti.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nden yapılan açıklamada "rant eksenli projeler, betonlaşma, çarpık konut politikalarının" Rize`de yaşanan bu son felaketin başlıca sebepleri olduğu belirtilmişti.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay da Kastamonu, Sinop, Bartın başta olmak üzere pek çok ilde sel felaketleri meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketlerinde 80'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Türkiye'nin ardı ardına "siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasına" maruz kaldığını sözleyen Erdoğan, salgın ve doğal afetlerle "büyük imtihanlar" geçirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık. Şimdi bütün bu felaketleri bir an önce inşallah temizleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.