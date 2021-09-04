Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu
2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'a yenilen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan üçüncülük maçında Türkiye üç seti de alarak bronz madalya kazandı.
Filenin Sultanları dünkü yarı final maçında Belgrad'da karşı karşıya geldiği Sırbistan'a 3-1 yenilmişti.
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