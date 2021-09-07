BBC Haber Dairesi Başkanı Fran Unsworth görevi bırakıyor

Unsworth, "İşim her zaman kolay olmadı. Kuşkusuz bazıları diğerlerinden daha zevkliydi. Fakat her birini yapmış olmaktan ve Birleşik Krallık ve dünyada bu kadar hayati ve kıymetli bir rolü olan bir kurumda çalışmış olmaktan dolayı gururluyum. BBC ticari baskı ve patron baskısına tabi olmayan bir kurumdur. Bizim patronlarımız hizmet verdiğimiz dinleyici ve okuyucularımızdır. Bu hizmetin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.