Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde
Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti.
Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar üstlenecek.
FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün lideri Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu.
Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından "terör örgütleri" listesine alınmıştı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında "Halkımızın haftalardır yeni hükümeti beklediğini biliyorduk" dedi ve bu hükümetin geçici olacağını vurguladı.
Haberin sonu
Savunma Bakanlığı'na Molla Muhammed Yakup, Dışişleri Bakanlığı'na da Emir Han Muttaki getirildi.
Molla Yakup, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu.
Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden Ahmedullah Vasik, neden hiç kadın bakan olmadığı sorusuna "Bu henüz nihai Kabine değil" yanıtını verdi.
Taliban'ın lideri konumundaki Haybatullah Akundzade ise Kabine'de bir rol üstlenmemiş gözüküyor.
Haybatullah Akundzade: Taliban lideri kimdir, örgütün liderlik yapılanması nasıl?
Taliban, Afganistan’da “katılımcı bir İslami hükümet” kuracağını söylüyor. Peki grubun liderlik yapısı nasıl? Grubun bir dini lideri, 26 üyeli bir konseyi ve farklı alanlardaki faaliyetleri denetleyen bir “bakanlar kabinesi” var.