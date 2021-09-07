Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde

7 Eylül 2021, 18:17 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, Alamy Fotoğraf altı yazısı, Molla Muhammed Hasan Akhund

Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti.

Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar üstlenecek.

FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün lideri Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu.

Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından "terör örgütleri" listesine alınmıştı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında "Halkımızın haftalardır yeni hükümeti beklediğini biliyorduk" dedi ve bu hükümetin geçici olacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı'na Molla Muhammed Yakup, Dışişleri Bakanlığı'na da Emir Han Muttaki getirildi.

Molla Yakup, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu.

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden Ahmedullah Vasik, neden hiç kadın bakan olmadığı sorusuna "Bu henüz nihai Kabine değil" yanıtını verdi.