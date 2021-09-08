Meksika'nın Acapulco kentinde 7 büyüklüğünde deprem

34 dakika önce

Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero eyaletinin Acapulco kentinde, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

USGS ilk olarak 7.4 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü, daha sonra 7.0'ye düşürdü.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Neyse ki ciddi bir hasar oluşmadı. Can kaybı konusunda henüz net bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı.