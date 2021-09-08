Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti

37 dakika önce

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Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Tetova (Kalkandelen) şehrinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" açıklamasını yaptı.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor" ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kaynak, EPA

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde devlet hastenesinin Kovid-19 Merkezi'nde gerçekleşen patlama ve akabinde çıkan yangında bazı kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.