Britney Spears'ın babası kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu

16 dakika önce

Mahkeme, Jamie Spears'a kızının servetini ve hayatının diğer alanlarını kontrol etme yetkisi verdi.

Halen 39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.