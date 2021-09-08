Endonezya'da cezaevinde yangın: 41 ölü

21 dakika önce

Endonezya'da kapasitenin üzerinde mahkumun tutulduğu bir cezaevinde yangın çıktı. Yangında 41 mahkum hayatını kaybetti, sekizi ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.