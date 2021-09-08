Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarırken trajik şekilde yaşamını yitirdi" denildi.

Russia Today Televizyonu ise Ziniçev'in, röportaj sırasında bir kameremanı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Televizyonun haberinde, "Bakan Ziniçev ve kameraman bir uçurumun kenarındaydı. Kameraman kaydı ve suya düştü... Zinichev düşen kameramanın peşinden koştu ve bir kayaya çarparak öldü" denildi.