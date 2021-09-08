2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Zanlılar Paris'te görülen davanın duruşmasına polis konvoyu ile getirildi.

13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin tarihi dava bugün başladı.

Saldırıların yaşayan tek zanlısı Salah Abdeslam duruşmanın başında kendisini "Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) askeri" diye tanıttı.

Paris'teki Bataclan konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara silahlı saldırganlar ve intihar bombacıları ile düzenlenen saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Fransa'nın yakın tarihinde görülen en büyük davada, Abdeslam ile beraber 13 kişi daha yargılanıyor.

140 gün sürecek, 300 tanık dinlenecek

Kentte özel olarak inşa edilen bir mahkeme salonunda görülmeye başlanan davanın 140 gün sürmesi bekleniyor.

Davada dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dahil 300 tanık dinlenecek.

330 avukat, saldırılardan kurtulan 1.800 kişi ve hayatını kaybeden kurbanların aileleri de müdahil olacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dava için özel olarak tasarlanan bu salonunun ülkedeki en büyük mahkeme salonu olduğu belirtiliyor.

Abdeslam ve diğer zanlılar, bu sabah görülen ilk duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında polis arabalarıyla getirildi.

Pandemi önlemleri kapsamında maske takan zanlılar duruşmanın başlamasından önce mahkeme salonunda beraber oturtuldu.

Duruşmayı takip eden BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield, siyah bir t-shirt giyen ve uzun sakalıyla dikkat çeken Abdeslam'ın salona en son geldiğini aktardı.

Mahkeme yargıcının mesleğini sorması üzerine Abdeslam, "IŞİD'in bir askeri" yanıtını verdi.

'Yaşanan acılar hatırlanacak'

Duruşmayı izleyenler arasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınları da vardı.

Fransız medyasına konuşan François Hollande, "savaş nedeni" diye nitelediği saldırıların kurbanları için bu davanın önemine dikkat çekti.

Bataclan konser salonunu hedef alan saldırılarda oğlu Thomas Dupperon'u kaybeden Phillipe Duperron, davaya ilişkin karışık duygular içinde olduğunu söyledi. Dupperon, "Tüm kurbanlar tanık olrak ifade verme fırsatı bulacak, bu yüzden de yaşanan acılar hatırlanacak" dedi.

Reuters'a konuşan Dupperon, mahkeme salonunda kendisini IŞİD askeri olarak tanıtan Abselam'ın "hâlâ savaşta" olduğu yorumunda bulundu.

Saldırılardan kurtulanlar arasındaki Jérôme Barthélemy ise, kendi gibi diğer kurbanların yaşadıkları travmanın etkileriyle nasıl başa çıktıklarını merak ettiğini ancak zanlıların konuşmasını beklemediğini belirtti.

Kaynak, Getty Images

Paris saldırılarıyla ilgili 20 zanlıdan 6'sı gıyaben yargılanacak.

Zanlılara cinayet, suça iştirak ve teröre suç ortaklığı gibi suçlamalar yöneltiliyor. Abdeslam ve diğer zanlıların çoğu müebbet hapis cezası alabilir.

31 yaşındaki Abdeslam , saldırganları gerçekleştirdiği ve halen yaşadığı bilinen tek zanlı.

Saldırılardan 4 ay sonra Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaldığı evde polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalanan Abdeslam, saldırganlara lojistik destek sağlamakla suçlanıyor.

Kaynak, BELÇİKA - FRANSA POLİSİ Fotoğraf altı yazısı, Fas kökenli Belçika vatandaşı Salah Abdeslam devam eden soruşturmada şu ana dek hep sessiz kalma hakkını kullandı.

Abdeslam şu ana kadar Fransız soruşturmacılar ile işbirliği yapmayı reddetti.

Bu duruşmada da saldırılarla ilgili konuşacağı tahmin edilmiyor.

Öte yandan tarihi davanın ilk günlerinin daha çok prosedür amaçlı olacağı, Eylül ayının sonunda kurbanlar tanık olarak dinlenmeye başlanana dek büyük bir ilerleme kaydedilmeyeceği düşünülüyor.

Dava duruşmaları televizyonlardan canlı olarak yayınlanmayacak ancak resmi arşive geçirilmek üzere kaydedilecek.

Kimler yargılanıyor?

Saldırıları gerçekleştirdiği düşünülen hayatta kalan tek saldırgan Abdeslam, 2016'da Belçika'da tutuklandığından beri hapiste.

Diğer 13 zanlı ise saldırıları finanse etmek ve planlamak dahil çeşitli suçlardan yargılanıyor.

Saldırganlara silah sağladığı iddia edilen 36 yaşındaki zanlı Mohamed Abrini ise önümüzdeki yıl görülecek 2016 Brüksel saldırılarına ilişkin davada hakim karşısına çıkacak.

Abdeslam'ı Fransa'dan alarak saldırılardan hemen sonra Brüksel'e kaçırdığını kabul eden 33 yaşındaki Mohammed Amri ve 27 yaşındaki Hamza Attouh da zanlılar arasında. Saldırıyı organize etmekle suçlanan altı kişi gıyaben yargılanacak yani duruşmalarda hazır bulunmayacak.