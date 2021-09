2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri belli oldu

Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın direktörü Will Nicholls, tipik bir kuş fotoğrafının ötesine geçen bu anın "güçlü hikayesinden" etkilendiklerini söyledi.

Her yıl düzenlenen Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri için bu yıl 22 binden fazla fotoğraf yarıştı.

Felipe Foncueva, İspanya

İspanyol fotoğrafçı Foncueva, Kosta Rika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında küçük balıkçı köylerinin olduğu Tárcoles Nehri'nin ağzında bu deniz altı fotoğrafını çekmiş. Fotoğrafta bir kahverengi pelikanın avını yakaladığı an kayda geçmiş.

Jonas Classon, İsveç

Kathryn Cooper, İngiltere

İngiltere'de Kasım ve Mart ayları arasında on binlerce sığırcığın Yorkshire'da bulunan bir doğa koruma alanına göç ettiğini söyleyen fotoğrafçı Cooper, sığırcık sürüsünün göç anında yaşanan "akışkan hareketi" tasvir etmek istediğini söylüyor.

Joshua Galicki, ABD

Objektifini yönelttiği bu kuşların her birini çok önemsediğini söyleyen Galicki, bu kare için çömlekçi kuşunun yaşam alanının genişliğini de içine alacak şekilde kamerasını kütüğün köşesinde kamufle etmiş. Fotoğrafı uzaktan kurulumla, kuşun doğal bir anında ve onun üzerinde bir stres yaratmadan çekmeyi amaçlamış. Böylece kuşun şarkı söylediği tamamen doğal bir anı yakalayabilmiş.

Rafael Armada, İspanya

Mousam Ray, Hindistan

Kevin Morgans, İngiltere

Renato Granieri, İngiltere

Paolo Crocetta, İtalya

