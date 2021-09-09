Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle askeri geçit töreni

9 Eylül 2021, 15:32 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Törende bazı kortejlerde koruyucu giysili asker ve işçiler yürüdü

Kuzey Kore, kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla büyük bir askeri geçit töreni düzenledi ama törende bu kez balistik füzeler sergilenmedi.

Gece yapılan töreninin devlet medyasında yer alan fotoğraflarında gaz maskeleri takmış koruyucu giysiler giyinmiş asker ve işçiler dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da maskesiz kalabalıklar içinde çocukları kucaklarken görüntülendi.

Ülkede gıda sıkıntısı yaşanıyor ve Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik kriz de derinleşiyor.

BBC Seul Muhabiri Laura Bicke'ye göre, geçit törenine katılan kortejlerden birindekilerin gaz maskeleri ve koruyucu giysilerle donanmış olması, Covid-19'la mücadele amacıyla özel bir birim oluşturulduğuna işaret olabilir.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla Kim Jong-un'a kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Çin, Kuzey Kore'nin en güçlü siyasi ve askeri müttefiki. Kuzey Kore gıda, yakıt ve gübre tedarikinde Çin'e bağımlı.

Ancak iki ülke arasındaki ticaret hacmi, Kuzey Kore'nin 2020'de sınırları kapaması sonrası oldukça azaldı.

Kuzey Kore, Çin tarafından teklif edilen üç milyon doz Covid-19 aşısını reddetti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 Ağustos itibarıyla Kuzey Kore'de hiç Covid-19 vakası görülmediğini bildirdi ama bunun pek muhtemel olmadığını düşünen gözlemciler de var.

WHO'nun haftalık raporuna göre, ülkede sağlık çalışanları ve grip belirtileri gösterenlerin de aralarında olduğu 37 bin 291 kişiye test yapıldı ve testlerin tümü negatif çıktı.

Yardım kuruluşları insanların açlıktan ölümle yüz yüze geldiklerine ilişkin açıklamalar yaparken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da ülkede gıda sıkıntısı çektiğini kabul etti.

Kuzey Kore, nükleer faaliyetlerini ise durdurmadı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu geçen ay Kuzey Kore'nin nükleer silahlarda kullanılabilecek bir reaktörü yeniden devreye soktuğunu bildirdi ve bunun kaygı verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Pyonyang'daki Kim İl-sung Meydanı'nda yapılan törende havai fişek gösterisi de vardı

BBC Seul Muhabiri Laura Bicke

Kuzey Kore'de geçit törenleri iki amaca hizmet ediyor.

Bazı durumlarda bu törenler yeni askeri teçhizat ve nükleer füzelerin, bir tür meydan okuma şeklinde dünyaya gösterilmesi işlevini görüyor.

Fakat çoğu tören zor zamanlarda halkın desteğini güçlendirmek için yapılıyor. Ülkede açlıkla yüzyüze kalanlar da olsa, yönetim güç gösterileri ve havai fişeklerle moralleri yükseltmeyi ve izleyenleri cesaretlendirip neşelendirmeyi hedefliyor.

Özel koruyucu giysilerle donatılmış kortej özellikle ilginç. Bu, her ne kadar ülkede Covid vakası olmadığı söyleniyorsa da Pyongyang yönetiminin halka virüsle mücadelenin sürdüğünü göstermesi amacıyla yapılmış olabilir.

Kuzey Kore'de son bir yılda üç geçit töreni düzenlendi. Bu Kuzey Kore standartlarına göre bile hayli fazla.

Bir salgın hastalık döneminde başkentte aşılanmamış ve maskesiz kalabalıklaın toplanmasının oluşturduğu riski bir düşünün.