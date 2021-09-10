Jean-Paul Belmondo: Fransa ünlü aktöre ulusal törenle veda etti

Fransa, Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda etti. Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Macron'un yanı sıra çok sayıda sanatçının da katıldığı törende 700 davetli yer aldı.

Fransa'da "Bébel" olarak da anılan 1933 doğumlu aktör 2001'de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı.

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"Borsalino" (Borsalino Çetesi), "Guignolo" ve "As de l'As" gibi filmlerle tüm dünyada tanınan sanatçı, 1988'de Claude Lelouche'un yönetmenliğini üstlendiği "Itinéraire d'un enfant gate" adlı film ile En İyi Oyuncu Cesarı'nı almıştı.