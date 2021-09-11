11 Eylül saldırıları dünyayı nasıl değiştirdi?

17 dakika önce

Saldırıların ardından yaşanan süreçte bir dizi yeni siyasi karar alındı, birçok alanda yeni düzenlemeler getirildi. Uçak seyahatlerinde dönüşüm yaşandı, Müslüman karşıtı ayrımcılık arttı ve sansür yaygınlaştı.

Siyaset Bilimci Olivier Roy, ABD'nin ülkelerin tarihi ve toplumsal yapısını göz önünde bulundurmadan Afganistan'da ve Irak'ta sıfırdan toplum yaratma girişimlerinin hata olduğunu ifade ediyor ve dini yapının da saldırılardan bu yana değiştiğine dikkat çekiyor. Roy, "Sivil toplumun yeniden İslamlaşması doruk noktasına ulaştı" diyor.