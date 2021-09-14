Konum ile ne kastediliyor?

Her bir konum, dünya üzerindeki 25 kilometrekarelik belli bir alanı temsil ediyor.

İklim verileri, genellikle geniş bir alanı meydana getiren bölünmüş kareler ile gösterilir.

Bu veri setinde ızgara aralıkları 0,25 derece boylam ve 0,25 derece enlem olarak belirlendi.

Yukarıdaki haritada, bir ızgara alanında maksimum sıcaklığın yılın belli bir gününde 50 derecenin üzerine çıktığı konumlar gösteriliyor.

Dairesel alanlar günleri nasıl yansıtıyor?

Dairesel alanların büyüklüğü, yıl içinde belli bir konumda 50 derece sıcaklığın aşıldığı günlerin sayısıyla doğru orantılı.

Dairelerin büyüklüğü, 1 günle 25 gün arasında değişiyor.

Tüm yıllar gösterildiğinde, daireler o noktada sıcaklığın 50 derece üzerine çıktığı toplam gün sayısını temsil eder. Ölçek yine 25 gün olarak kalır.

Veriler nereden geliyor?

Analiz, Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin ürettiği küresel ERA5 veri setinde yer alan en yüksek günlük sıcaklıkları kullanıyor.

İklim verileri, genellikle geniş bir alanı meydana getiren bölünmüş kareler ile gösterilir. Her bir bölme farklı topoğrafyaları içerse bile, veriler her bir bölmedeki alanları homojen kabul eder.

ERA5, meteoroloji istasyonu ve uydular gibi birçok kaynaktan gelen hava durumu gözlemlerini, hava tahmini modellemeleriyle birlikte değerlendirir.

Bu süreç, dünyanın birçok yerinde yetersiz istasyon kayıtlarından oluşan boşlukları tamamlar.